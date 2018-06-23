رصد وضعیت واقعی فرهنگی دانشگاهها/انجمن های علمی استارتاپی می شوند

دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یک کار پژوهشی را در سال های گذشته انجام می دادیم که درباره سیمای زندگی دانشجویی بود. به همین منظور دو پژوهش امسال اجرایی می شود که نتیجه آن به مدیران فرهنگی کمک می کند تا وضعیت واقعی فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی را مشاهده کنند.

وی افزود: این پژوهش ها در دو بخش انجام می شود. در ۶ ماهه اول سال ۹۷ سنجش سرمایه فرهنگی دانشجویان انجام می شود و در ۶ ماهه دوم سال نیز مطالعه «ارزش ها و نگرش های دانشجویان» در دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حوزه قرآنی یادآور شد: در این زمینه به دنبال افزایش سرانه آموزش های قرآنی در دانشگاه ها هستیم. این آموزش ها برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی ارائه می شود.

وی افزود: همچنین در حوزه قرآنی مباحث جدیدی را باز خواهیم کرد که به مباحث سبک زندگی شایسته از منظر قرآن می پردازد. در این بخش برنامه هایی را به صورت پایلوت درصدد اجرا داریم.

فراهانی همچنین با اشاره به آموزش دانشجو معلم گفت: دانشجویان علاقمند به آموزش قرآن در دانشگاه ها نیز آموزش می بینند و کار خود را شروع می کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پژوهش های قرآنی و سلامت وارد فاز جدیدی شده است و کارها و مطالعات بنیادی در این حوزه تعریف کردیم. به طور مشخص در حوزه «علم و دین»، «طب و دین» و «طب و قرآن» کارهای پژوهشی انجام خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در بخش انجمن های علمی گفت: دو سال است که در حوزه فرهنگی انجمن های علمی را ایجاد کرده ایم و امسال قصد داریم زمینه ورود آنها را به استارتاپ ها فراهم کنیم تا دانشجویان علوم پزشکی وارد این حوزه شوند.