برپایی هفتمین دوره کنسرت های «چند شب» با محور سه تار

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دور از مجموعه کنسرت‌های «چند شب» با عنوان «چند شب سه‌تار» طی روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ تیرماه سالِ‌ جاری با حضور ۱۲ نوازنده‌ شناخته‌شده سازِ سه تار در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

در دور جدید پروژه «چند شب» که این بار به نوازندگی سه تار اختصاص دارد هنرمندانی چون رامین جزایری، بابک راحتی، سپیده مشکی، ارژنگ حسینی، شهاب آذین مهر، طینوش بهرامی، ارژنگ سیفی زاده، پویان بیگلر، مهدی رستمی، وصال عرب‌زاده، فریبا هدایتی و هادی آذرپیرا حضور دارند و به اجرای مکاتب و شیوه های مختلف سه تارنوازی می‌پردازند.

مجموعه کنسرت های «چند شب» پروژه تخصصی موسیقی است که در آن بیش از ١٥٠ نفر نوازنده و خواننده نزدیک به ٦٠ ساعت موسیقی تولید و ضبط خواهند کرد. این پروژه موسیقیایی از تیر ماه سال ۹۶ آغاز شده و تا زمستان سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.

در پایان سال ٩٧ مجموعه کنسرت های «چند شب» توسط موسسه فرهنگی هنری «نغمه حصار» منتشر خواهد شد.