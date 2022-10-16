از پروژه «چند شب» چه خبر؟/ قرار بود دوره سیزدهم را برگزار کنیم

افشین معصومی تهیه کننده موسیقی و مدیر برگزاری پروژه موسیقایی «چند شب» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی درباره توقف ۲ ساله این پروژه موسیقایی بیان کرد: خوشبختانه از تیر سال ۱۳۹۶ که پروژه موسیقی چند شب با کنسرت‌های «چند شب تار» در تالار رودکی تهران آغاز شد، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که با وجود تمام مشکلات مالی که در این زمینه داشتیم اما هم به واسطه حضور موثر هنرمندان توانمند حوزه موسیقی ایرانی، هم استقبال مخاطبان فهیم این حوزه و هم همراهی رسانه‌ها استقبال خوبی از برنامه‌ها شد و ما را ترغیب کرد که این پروژه را ادامه دهیم.

وی افزود: به سبب چنین رویکردی بود که ما تا سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا به صورت مستمر برنامه‌ها را در ژانرها و قالب‌های مختلف برگزار کردیم که دربرگیرنده حوزه‌های مختلف سازی و آوازی در ژانر موسیقی ردیف دستگاهی ایران بود. حتی ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که پروژه «چند شب» علاوه بر تهران در شهرهای دیگر کشور هم روی صحنه رفت و با استقبال خوب مخاطبان هم مواجه شد. در این راستا حدود ۱۲۰ نوازنده نامدار در شاخه‌های مختلف موسیقی ایرانی روی صحنه رفتند و ما موفق شدیم بیش از ۵۰ ساعت ضبط از آثار به صحنه رفته داشته باشیم که به اعتقاد من دربرگیرنده آمار مناسبی است.

این تهیه کننده موسیقی که طی سال‌های اخیر آلبوم‌ها متعددی را در ژانرهای تخصصی موسیقی منتشر کرده، در ادامه گفت: بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام داده بودیم، قرار بود دوره سیزدهم پروژه «چند شب» بعد از ۲ سال توقف به دلیل ماجرای کرونا از آذرماه سال جاری با ویژه برنامه «چند شب تار و کمانچه» در تالار رودکی پیش روی مخاطبان قرار گیرد که متاسفانه شرایط و اتفاقات اخیر جامعه عملاً باعث شد که ما نتوانیم شاهد برگزاری این رویداد باشیم. این در حالی است که ما حتی مراحل مربوط به رزرو سالن را نیز انجام داده بودیم. اما به طور حتم شرایط فعلاً به گونه‌ای نیست که بتوانیم در آرامش روانی مناسبی میزبان مخاطبان و هنرمندان باشیم.

معصومی در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: آنچه اکنون برای بنده و همکارانم در پروژه چند شب حائز اهمیت بوده و هست، لذت بردن از موسیقی ایرانی در تمرکز و آرامش روانی است که امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم شرایط میزبانی از هنرمندان و تماشاگران فرهیخته موسیقی ایرانی را به دست آوریم و بتوانیم بعد از ۲ سال توقف در فعالیت‌هایمان حول محور پروژه چند شب» دوباره شاهد تماشای هنرنمایی دست اندرکاران این عرصه باشیم.

در طول برپایی پروژه «چند شب» که در هر دوره به یکی از سازهای موسیقی ایرانی اختصاص دارد، تعدادی از هنرمندان منتخب موسیقی کشورمان با رویکردهای مختلف تک نوازی، دو نوازی، گروه نوازی و خوانندگی به اجرای برنامه می‌پرداختند.