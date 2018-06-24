تاکید نمایندگان به تغییر برخی وزرای کابینه در جلسه غیرعلنی مجلس

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه غیرعلنی نمایندگان با معاون اول رئیس جمهور برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور گفت: معتقدم دولت باید تغییرات جدی در تیم اقتصادی خود ایجاد کند. لحظه به لحظه فشار جنگ اقتصادی افزایش می‌یابد و باید فرماندهان قوی برای مقابله با این جنگ انتخاب شوند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید متناسب با این شرایط افرادی که توان مدیریت جهادی در شرایط سخت را دارند، در کابینه به کار گرفت.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها جنگ تمام عیار اقتصادی را به اتفاق کشورهای همسایه علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده اند، گفت: باید متناسب با شرایط و توانمندی‌های داخلی کشور از این بحران عبور کرد. معتقدم با مدیریت جهادی و با اراده مدیران و اتحاد می‌توان از شرایط سخت‌تر نیز عبور کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: در کشور سرمایه عظیمی در قالب نقدینگی وجود دارد که به دلیل عدم مدیریت، این سیل عظیم هر زمان به بازاری روانه می‌شود و بازار خودرو، سکه و ارز را به چالش می‌کشد.

رضایی کوچی با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت زیرساخت‌ها و نیازهای اصلی کشور گفت: باید از نیروهای جهادی و انقلابی برای مدیریت این شرایط سخت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دولت متوجه شده است که باید تغییراتی را در کابینه ایجاد کند، گفت: امیدواریم دولتمردان هر چه زودتر به این جمع بندی برسند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: پیشنهاد ما در جلسه امروز به دولت این بود که اگر شما نمی‌توانید وزارتخانه ای جدید تاسیس کنید، وزرا را جابجا کرده و افراد ناکارآمد را از کابینه حذف کنید.

رضایی کوچی گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی این مسئله را مطرح کردند که اگر دولت معتقد است برخی وزرا قادر به اداره وزارتخانه هایشان نیستند، باید وزرا را جابجا کند و تغییر دهد.

وی تصریح کرد: اگر دولت دست به این ترمیم نزند، مجلس مصلحت کشور را مدنظر قرار خواهد داد و ملاحظه هیچکس را نمی کند و ترمیم کابینه را آغاز خواهد کرد.