به گزارش خبرنگار مهر، آبتین امیری عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری بندرعباس عدم هماهنگی دیگر نهادها در ارائه خدمات شهری است.
وی افزود: برای داشتن خدمات خوب دستگاههای دیگر نیز باید همراه شهرداری باشند اما آنچه مشاهده میشود واگذاری مسئولیت نهادهای دیگر بر دوش شهرداری است.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید سهم ارگانهای مختلف در حوزه تخصصی خودش مشخص شود نه اینکه نهادهایی که دارای حوزه تخصصی و وزارتخانه هستند از شهرداری توقع انجام وظایف آنها را داشته باشند.
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: باید توجه داشت که برخی فعالیتهای شهرداری جنبه تکمیلی دارد نه پایهای بر همین اساس شهرداری نباید در برخی از فعالیتها ورود کند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمیسیونهای شورای شهر اذعان داشت: فعالیت و جلسات کمیسیونهای تخصصی با سازمانها باید بیشتر باشد تا کارها از کیفیت بهتری برخوردار شوند.
وی در پایان تأکید کرد: درآمد شهرداری از دریافتهای عمومی و ارزشافزوده منظم نیست که همین امر سبب عدم پرداخت حقوق کارمندان و کارگران همچنین پیمانکاران شده که تأثیر نامطلوبی در انگیزه و عملکرد این افراد دارد.
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