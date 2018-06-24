سانتوس: ایران و پرتغال می خواهند ببرند/ فردا با کی روش دوست نیستم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، فرناندو سانتوس در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ایران که شامگاه امروز یکشنبه در سالن کنفرانس ورزشگاه سارانسک برگزار شد به شناختش از ایران اشاره کرد و گفت: شناخت خوبی دارم چرا که نه تنها دو بازی قبلی ایران در جام جهانی بلکه سایر دیدارهای این تیم را دیده ام. شناخت کاملی از بازیکنان این تیم دارم و می دانم تیم قویی هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال ادامه داد: آنها تیمی نیستند که فقط دفاع کنند چرا که در ضد حمله هم تیم قویی هستند. ایران در بازی با اسپانیا نشان داد که چه تیم خوبی هستند. هر دو تیم می خواهند پیروز شوند و به مرحله بعدی صعود کنند. به اعتقاد من ایران بهترین تیم آسیاست.

وی در مورد انتقاداتی که به کی روش وارد شده و خواسته اند مقابل تیم ملی کشورش نایستد گفت: ما دوستان خوبی هستیم. من بازیکن بوده ام و 35 سال با هم دوست بودیم و گاهی حتی پول نداشتیم و با اتوبوس به تمرین می رفتیم. با این همه دوستی هر دو به دنبال برد هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال در مورد گلزنی رونالدو در دیدارهای اخیر گفت: این بازی باعث تفاوت در تیم ها می شود. او برای رئال مادرید بازی می کند و در هر بازی تلاش می کند گلزنی کند. با این حال این تیم ملی پرتغال است که مقابل تیم ملی ایران قرار می گیرد و نبرد فرد با فرد نیست.