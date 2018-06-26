جزییات فعالیت بنیاد محسن وزیری مقدم/ آثار اصیل گواهینامه می گیرند

هامون وزیری مقدم مدیر و موسس بنیاد محسن وزیری مقدم درباره فعالیت های هنری پدرش به خبرنگار مهر گفت: محسن وزیری مقدم همیشه فعال است، به جزو چند ماه اخیر که کار جدیدی نداشته است. وی از سال ۲۰۰۳ که چشمش ضعیف شد، آثاری با تکنیک سال ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ که اولین کارهای آبستره اش را در آن سال ها انجام داده با روش های متفاوت اجرا کرده است.

وی با اشاره به تاسیس بنیاد محسن وزیری مقدم در رم بیان کرد: تمامی رویدادهایی که طی یک سال گذشته اتفاق افتاده و آثاری که پدرم خلق کرده به همت بنیاد محسن وزیری مقدم انجام شده است که ۲ سال پیش تاسیس و ثبت شد. نکته مهم در بنیاد محسن وزیری مقدم آرشیو کردن فعالیت ها است تا بتوانیم کتابی از دوره های مختلف هنری پدرم منتشر و بتوانیم این دوره ها و ارتباط شان را با یکدیگر تعریف کنیم.

فرزند محسن وزیری مقدم درباره نمایشگاهی از آثار پدرش که این روزها در گالری اعتماد در ایران برپاست، توضیح داد: از سال ۲۰۱۵ با امیرحسین اعتماد آشنا شدم و همان سال نیز یک نمایشگاه از آثار پدرم در این گالری برگزار شد. از همان زمان تصمیم گرفتیم با اعتماد کار کنیم و به همین دلیل نمایشگاهی از کارهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ به نمایش گذاشتیم و خیلی خوشحالیم که این دوره کاری پدرم را نمایش دادیم، چون در آن سال ها محسن وزیری مقدم شناخته شده نبود.

وی درباره تابلوهای نقاشی که در نمایشگاه نقش برجسته های پدرش وجود دارد، نیز توضیح داد: این ۱۱ تابلو، اتودهای کاغذی پدرم هستند. این اتودها با انگشتان دست روی شن کار شدند و سپس آنها را روی مقوا رنگ و سپس با متریال آلومینیوم، آنها را خلق کرده است. تعداد کارهای سه بعدی آلومینیومی، ۲۹ اثر است که همگی در سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ کار شدند و برای نمایش این نمایشگاه توسط پدرم در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بازسازی شده اند، چراکه اصل این آثار تقریباً از بین رفته اند. تنها سه گانه پدرم که سالم مانده است، یکی در موزه هنرهای معاصر تهران، یکی در مجموعه صبا و دیگری در بنیاد محسن وزیری مقدم نگهداری می شوند.

وی درباره کیوریتور نمایشگاه نقش برجسته های محسن وزیری مقدم بیان کرد: مارکو منگوتزو کیوریتور و منتقد هنری ایتالیایی است که او عهده دار کیوریتوری این نمایشگاه بود و متاسفانه نتوانست به ایران بیاید و پیام خود را به این نمایشگاه ارسال کرده است. البته من کار انتخاب آثار را بر عهده داشتم و ایده نمایشگاه نیز از جانب من و بنیاد محسن وزیری مقدم اجرا شد.

وزیری مقدم در ادامه درباره پروژه های بنیاد محسن وزیری مقدم به خبرنگار مهر گفت: برگزاری نمایشگاه نقش برجسته های محسن وزیری مقدم در گالری اعتماد یکی از پروژه های بنیاد است. در اکتبر ۲۰۱۷ در رم، پدرم کار شنی در اندازه ۹ در ۷ متر را کلید زد و انجام داد که اولین پروژه بنیاد به حساب می‌آید و ویدیوی مراحل انجام آن در گالری اعتماد قابل مشاهده است. همچنین نمایشگاهی از کارهای جدید و قدیمی پدرم در دوسلدورف آلمان در گالری ستاره برگزار کردیم که استقبال خوبی از آن شد. مهمترین پروژه ای که الان در دست اقدام داریم، سازماندهی آرشیو مجموعه آثار پدرم است که در رم انجام می شود، اما دنباله و پیوست عملی در تهران نیز خواهد داشت.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف تاسیس بنیاد، اعطای گواهینامه اصیل بودن اثر به مجموعه داران و علاقمندانی است که آثار محسن وزیری مقدم را در اختیار دارند.

وزیری مقدم در پایان از مشارکت بنیاد محسن وزیری مقدم با موزه ماکسی رم خبر داد و افزود: موزه ماکسی بزرگترین موزه هنرهای معاصر ایتالیا است و به زودی کار بنیاد محسن وزیری مقدم در رم با این بنیاد آغاز می شود.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه که تا ۱۹ تیر برپاست می‌توانند روزهای هفته به جز دوشنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۲۰ به گالری اعتماد به نشانی میدان هفتم‌تیر، خیابان مفتح‌جنوبی، بن‌بست شیرودی، پلاک ۲۵ مراجعه کنند.