تخلفات در واردات خودرو مصداق «قاچاق» است

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات غیرقانونی خودرو گفت: در ابتدا اعلام شد که خودروهای خارجی از طریق نمایندگی ها وارد شود اما پس از محدودیت های ارزی، ثبت سفارشات واردات خودرو متوقف شد؛ پس از آن تعرفه ها افزایش یافت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جریان آشفتگی شدیدی در بازار خودرو ایجاد شد و به شدت قیمت ها افزایش یافت و تقاضا برای خرید خودروهای داخلی افزایش یافت و علیرغم افزایش تولید و عرضه، قیمت خودرو همچنان افزایش یافت.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در این میان، اتفاقی که موجب بهت همگان شد، این بود که ثبت سفارش متوقف شده بود و به گفته وزارت صنایع ۶۴۰۰ خودرو و به گفته انجمن وارد کنندگان خودرو بیش از این میزان، خودرو به کشور وارد شد.

وی افزود: این باعث شد کمیسیون حمایت از تولید ملی و کمیسیون صنایع خواستار بررسی آن طبق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی شوند. کمیسیون ها جلسات مشترک گذاشته و کارگروه کمیته محصولات داخلی کمیسیون حمایت از تولید داخلی و کمیته صنعت کمیسیون صنایع گزارشی را در خصوص این تخلف آماده کردند.

وی اظهار داشت: این گزارش تکمیل شد و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. امیدواریم هرچه زودتر این گزارش بررسی شده و در صورت موافقت نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شود.

فولاد گر ادامه داد: سازمان بازرسی و قوه قضائیه در پی اظهارات نمایندگان و اطلاعاتی که پیش از آن به دستشان رسیده بود از این موضوع آگاه بودند و این موضوع را پیگیری می کردند.

نماینده مردم اصفهان گفت: تصویب گزارشات تخلفات واردات خودرو طبق ماده ۲۳۶ در مجلس شورای اسلامی باعث خواهد شد که قوه قضائیه سریعتر نسبت به این موضوع رسیدگی کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: تخلفات در این حوزه دو دسته است. دسته اول تخلف در سامانه مربوطه که از سوی افرادی انجام شده که کارهای کامپیوتری تأسیس این سایت را انجام دادند و دسته دوم تخلفات وارد کنندگان رسمی و غیر رسمی است. اگر به این پرونده به خوبی رسیدگی شود متخلفان حساب کار دستشان می آید.

وی یادآور شد: واردکنندگان خودروهای خارجی با این کار هم موجب نابسامانی بازار خودرو شده اند و هم موجب تخلفات که منجر به سودهای بادآورده برای عده ای خواهد شد، می شوند.

فولادگر تصریح کرد: تخلف در واردات پرونده خودرو مصداق قاچاق است، زیرا زمانی که واردات ممنوع بود، زیرا واردات در صورت ممنوعیت آن، قاچاق است.

نماینده مردم اصفهان یادآور شد: علاوه بر این اتفاقی که در سامانه ثبت نام خودرو افتاد تخلف از اجرای قانون مبارزه با جرایم یارانه ای شده است.