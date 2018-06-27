احداث ۴ بیمارستان تخصصی سرطان با استفاده از اوراق مشارکتی وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نوروزپور ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۶۰۰ نوع نیت وقف احصا کرده ایم و ما بر اساس نیت واقف عمل می کنیم، اظهار داشت: مگر جایی که نیت واقف قابلیت اجرا نداشته باشد، به طور مثال کسی وقف کرده برای روشنایی حرم امام رضا(ع) شمع روشن کنید، الان دیگر شمع به کار نمی آید و نزدیک ترین عمل به نیت واقف این است که هزینه روشنایی آستان قدس را بدهیم.

وی با بیان اینکه امروز شاید یک شخص نتواند به راحتی یک وقف را ایجاد کند، لذا ما وقف مشارکتی را ایجاد کرده ایم، تصریح کرد: از طریق سازمان بورس وارد عمل شده و عرضه اوراق مشارکتی وقف از سوی بانک ها را در دستور کار داریم، هر ورق ۱۰۰ هزار تومان است و مردم می توانند این اوراق وقفی را خریداری کنند و هرکسی نسبت به توان خود واقف می شود.

مسئول امور روحانیون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یادآور شد: ۴ بیمارستان تخصصی سرطان را در دستور کار داریم که با اوراق مشارکتی وقفی احداث می شوند؛ این بیمارستان ها در تهران، شیراز، اراک و بروجرد هستند.

حجت الاسلام نوروزپور خاطرنشان کرد: بیمارستان تخصصی سرطان بروجرد نیز تا ماه های آینده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب فرموند «مردم را تشویق کنید نسبت به نیازهای روز جامعه موقوفاتی داشته باشند»، گفت: این موضوع در دستور کار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است؛ به مدیران اوقاف در استان ها دستور داده ایم با مسئولان استان مشاوره داشته و نیاز استان را احصا کنند تا در قالب وقف های مشارکتی همه مردم را تشویق به وقف کنیم.

مسئول امور روحانیون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تاکید بر اینکه بیشترین موقوفات در حوزه عزاداری امام حسین(ع) است و ۴۰ درصد وقف ها به این حوزه اختصاص یافته است، افزود: اتاق های مشاروه وقف را راه اندازی کرده ایم که در امامزاده ها و ادارات اوقاف مستقر هستند و مردم را راهنمایی می کنند تا بر حسب نیاز استان و منطقه وقف کنند.