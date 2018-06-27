تابستان با چالش کمبود برق رو به رو می شویم/ افزایش ۳ برابری مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری، عصر چهارشنبه در جلسه اداری شهرستان گرگان، اظهار کرد: با توجه به شروع فصل گرما مدیریت مصرف در زمینه آب و برق ضروری است.

وی افزود: امسال با کمبود تولید برق در کشور روبرو هستیم این به این معنا نیست که ظرفیت آن را نداشته باشیم بلکه آبی نیست که توربین ها را بچرخاند.

نصیری تصریح کرد: مدیریت بار استراتژیک در گلستان هم اعلام شده و از دو روز پیش آن را اجرایی کردیم.

وی گفت: اگر صرفه جویی اتفاق می افتاد این مدیریت بار (خاموشی) شامل حال ما نمی شد؛ این مدیریت از ساعت ۱۱ صبح اعمال می شود و یک امر بی سابقه ای است.

نصیری اضافه کرد: از مردم استان تقاضا داریم که از ساعت ۱۱ به بعد وسایل سرمایشی خود را از مدار خارج کنند تا شاهد خاموشی نباشیم.

وی با بیان این که دستگاه های دولتی با صرفه جویی ۱۰ درصدی خود می توانند به ما کمک کنند، تصریح کرد: مصرف برق در تابستان سه برابر زمستان است و باید مدیریت مصرف برق نهادینه شود که اگر چنین شود یک نیروگاه مجازی خواهیم داشت.

تولید یک مگاوات برق به یک میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اظهار کرد: مدیریت مصرف تنها گذراندن تابستان نیست بلکه صلاح جامعه، صنعت و کشور است تا مدیریت بار داشته باشد در غیراین صورت ما سرمایه های خود را هدر می دهیم.

وی با بیان این که برای تولید یک مگاوات یک میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است، گفت: کشور با تغییر اقلیم و افزایش دما به دلیل سوزاندن سوخت فسیلی برای تولید برق و غیره روبرو است بنابراین مدیریت مصرف ضرورت می یابد.

نصیری افزود: ۸۰ درصد برق را مشترکان خانگی، ۱۱.۳ درصد تجاری، ۰.۴ درصد صنعتی و ۱.۰۴ درصد در بخش کشاورزی هزینه می شود.

وی با بیان این که ۶۰ درصد از مصارف مشترکان خانگی صرف سیستم های سرمایشی می شود، ادامه داد: سیستم های سرمایشی غیراستاندارد مقدار مصرف را چند برابر می کند.

نصیری گفت: اوج بار بین ساعت یک تا سه روز است؛ در سال ۹۶، حدود ۱۱ هزار و ۶۷۰ مگاوات در تابستان مصرف داشتیم که این رقم در زمستان ۳۴۰ مگاوات بوده است.