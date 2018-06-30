به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز شنبه در دیدار با فرستاده ویژه وزارت خارجه سوئد به یمن و لیبی که در صنعاء انجام گرفت، تصریح کرد: طرف خارجی از جمله آمریکا و حامیان ائتلاف متجاوز سعودی نمی‌خواهند صادرات سلاحشان و در نتیجه سرازیر شدن پول‌های هنگفت کشورهای خلیج فارس به خزانه آنها متوقف شود.

مهدی المشاط گفت: منفعت این کشورها در ادامه حملات متجاوزانه و درد و رنج ملت یمن است و لذا هیچ راه حلی به نفع طرف آمریکایی نیست.

المشاط در خصوص بندر الحدیده هم افزود: درباره بندر الحدیده با «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در امور یمن گفتگوی زیادی انجام دادیم و امیدواریم که تلاش‌های او در این زمینه مثمر ثمر واقع شود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: در راستای اعتمادسازی، به نماینده سازمان ملل در امور یمن طرح‌های مختلفی از جمله بازگشایی فرودگاه صنعاء، رفع محاصره بندر الحدیده، تبادل اسرای دو طرف، آتش بس و توقف حملات هوایی مقابل توقف حملات موشکی ارائه کردیم.

مهدی المشاط تاکید کرد: اگر طرف‌های بین المللی در حل بحران یمن جدی باشند، باید به کشورهای متجاوز به یمن برای توقف تجاوزاتشان فشار بیاورند.