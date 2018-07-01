روابط عمومی هاباکمک اهالی رسانه مشکلات اوقاف دراستان ها راحل کنند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسین سلیمانی امروز یکشنبه در نشست هم اندیشی وقف، هنر، رسانه که با حضور جمعی از نخبگان هنری و رسانه ای استان کردستان در سنندج برگزارشد، با اشاره به اینکه تا سال ۶۳ مجموعه ای در کشورمان متولی امور وقف و خیریه نبوده است، گفت: مسئله وقف جزو شئون حاکمیتی نیست و موقوفاتی درکشور داریم که فاقد تولیت هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹ هزار موقوفه در کشور توسط متولی اداره می شود، عنوان کرد: مردم خود می توانند مدیریت املاک وقف شده خود را برعهده بگیرند و وصیت کنند نسل به نسل هم این کار توسط فرزندان آنها انجام شود.

وی با بیان اینکه هر موقوفه ای تحت مدیریت سازمان اوقاف نیست، ادامه داد: مدیریت موقوفات را هم گروه های مرجع که امین مردم هستند می توانند برعهده بگیرند و دراین راستا محدودیتی وجود ندارد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: در دوره اصلاحات ارضی، به دلیل اینکه وقف پشتوانه مالی و قدرت مردمی بود، حکمرانان اقدام به موقوفه خواری کردند.

حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم مخالفت عده ای، امام خمینی(ره) فتوا صادر کردند که موقوفات باید به وقفیت خود برگردند.

وی در ارتباط با شفافیت درآمدهای موقوفات، اظهارداشت: در چند سال اخیر با تعریف و راه اندازی سامانه ای که عواید امامزادگان در آن قابل مشاهده و رصد است گام های مطلوبی در راستای شفافیت درآمدهای موقوفات برداشته شده است.

وی عنوان کرد: امروزه که شرایط اقتصادی زیاد مطلوب نیست و مردم نمی توانند به تنهایی اقدام به وقف کنند از طریق وقف مشارکتی می توان موقوفه های جدید ایجاد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: روابط عمومی های ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان ها باید مسائل و مشکلات ادارات خود را با کمک رسانه ها حل کنند.