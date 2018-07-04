ساعت کاری دانشگاه پیام نور از ۱۶ تیرماه تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، به اطلاع تمام کارکنان می رساند، پیرو مصوبه هیات دولت درخصوص تغییر ساعت کاری به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی در تابستان و طبق تصمیم هیات رئیسه، ساعت کاری کارکنان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور از تاریخ ۱۶ تیرماه لغایت ۲۳ شهریورماه، از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ تعیین شد.

تمام مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در تاریخ فوق الذکر، در روزهای پنج شنبه تعطیل بوده و طبق مصوبه هیات وزیران، رعایت مواردی از قبیل؛ خاموش کردن سیستم های سرمایشی و روشنایی غیرضروری پس از پایان وقت اداری، استفاده از حداقل انرژی الکتریکی برای روشنایی در روز، تنظیم دمای محیط کار روی حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و استفاده از مولدهای اضطراری برای تولید برق در ماه های تیر و مرداد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ضروری است.