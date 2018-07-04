احداث ۷ هتل با ۶۵۶ اتاق در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان با اعلام این خبر افزود: دو هتل پنج ستاره، دو هتل چهار ستاره، سه هتل سه ستاره در محدوده جلفا و یک متل و یک مجتمع رفاهی خدماتی در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس در حال احداث است.

وی گفت: هتل پنج ستاره کاراکال با ۱۱۵ اتاق و ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی و هتل پنج ستاره شهر با ۶۵ اتاق و ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل مراحل احداث هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: هتل سه ستاره دنیز با ۹۰ اتاق و ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی و هتل چهار ستاره هایپر اسکار با ۱۲۰ اتاق و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث می باشند.

وی اظهار داشت: هتل تاج با ۴۰ اتاق و هتل نارنجستان با ۳۰ اتاق هردو با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در درجه کیفی سه ستاره در حال احداث بوده و هتل شروین نیز در مرحله اسکلت بندی می باشد.

نریمان تعداد اتاق های اضافه شده به مراکز اقامتی در محدوده جلفا را ۶۰۶ اتاق و تعداد اتاق های در حال احداث در محدوده نوردوز را ۵۰ اتاق اعلام کرد و گفت: متل اریکه با ۲۰ اتاق و ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی و مجتمع رفاهی خدماتی بین راهی ملااسدی نیز با ۳۰ اتاق و ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی در محدوده نوردوز و مرز ایران و ارمنستان در حال احداث است.

وی با بیان اینکه در سایت توریسم، دهکده سلامت، ویلایی و تفرجگاهی دور سد گلفرج، دهکده ورزش و سایت ویلایی و اقامتگاهی خداآفرین با وسعت یک هزار و ۹۴۲ هکتار در حوزه گردشگری سرمایه گذاری انجام می شود، گفت: تاکنون در ۷۴۰ هکتار از سایت توریسم ۲۸۳ هزار و ۳۶ متر مربع زمین برای احداث ۵۴ پروژه گردشگری واگذار شده است.

وی توسعه گردشگری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این حوزه را از برنامه های مهم ارس در سال ۱۳۹۷ برشمرد و گفت: پتانسیل های فراوان و بالقوه این منطقه در حوزه گردشگری امکان توسعه صنعت توریسم و رونق بیش از پیش فعالیت های اقتصادی را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: در بخش تبلیغات و اطلاع رسانی؛ حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و در بخش تعامل با فعالین حوزه گردشگری؛ ارائه مشوق به آژانس های فعال گردشگری خارجی، در بخش ایجاد و توسعه مراکز دائمی سوغات و صنایع دستی؛ راه اندازی موزه زنده سفال ارس و نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی و در بخش افزایش سهم جوامع محلی در گردشگری نیز راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای کردشت، گلفرج، سیه سران و سایر روستاها انجام شده است.

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران واقع شده و علاوه بر ظرفیت های بالقوه در توسعه تجارت جهانی، به واسطه وجود ذخیره گاه های حیات وحش، مناطق حفاظت شده محیط زیست، جنگل های ارسباران، گونه های مختلف گیاهان دارویی، آثار تاریخی و ثبت جهانی و ملی و زیبایی های حاشیه رودخانه ارس از جلفا تا خداآفرین نیز قابلیت توسعه صنعت توریسم و افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل از این بخش را دارد.