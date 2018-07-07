تحویل گندم به دولت نسبت به پارسال ۱۴.۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه تاکنون قریب به ٤ میلیون و ٨٠٠ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهارداشت: به دلیل برخی مشکلات ٤ میلیون و ٦٢٣ هزارتن از این خرید در سامانه ثبت شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ٣٤ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مبلغ ٣١ هزار میلیارد ریال باقی مانده است که امیدواریم با تلاش دست اندرکاران طی برنامه زمان بندی شده پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کشاورزانی که تا ١٤ تیرماه جاری گندم خود را تحویل داده اند و در سامانه بانک عامل حوزه کشاورزی ثبت شده است، ٥٠ درصد پول خود را دریافت کرده اند.

سیف افزود: طبق برنامه زمانی قرار است ٥٠ درصد مابقی مطالبات کشاورزان بین ٤٥ روز تا دو ماه پس از تحویل پرداخت شود؛ همچنین کشاورزانی که تا ٢٢ اردیبهشت ماه جاری گندم تحویل داده اند و ثبت شده، ١٠٠ درصد مطالباتشان را دریافت کرده اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟، گفت: میزان خرید گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ١٤.٧ درصد کاهش داشته است.

سیف افزود: با این حال با توجه به پیش بینی تولید این میزان تا پایان فصل برداشت جبران می شود و میزان خرید بیش از سال گذشته خواهد بود.

در تأمین ذخایر استراتژیک کالایی هیچ مشکلی نداریم

سیف در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه با توجه به احتمال اعمال مجدد تحریم ها، تدابیر دولت برای واردات و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک چیست؟ و به ویژه درباره برنج آیا این واردات محدود به کشور هند خواهد بود؟ اظهار داشت: خوشبختانه همه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون وابستگی ما به تولیدات داخل بیشتر از خارج است، گفت: ما در حوزه بسیاری از محصولات از جمله گندم، شکر، دانه های روغنی و حتی برنج به تولید بسیار خوبی رسیده ایم و میزان وابستگی ما به خارج از کشور کاهش یافته است.

به گفته سیف در زمینه برنج اقدامات به زراعی و ارتقای بذور انجام شده که این مسئله به رشد تولید کمک می کند و این مسئله سبب شده تولید برنج در داخل کشور به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای جبران کسری ها تمهیدات مناسب در نظر گرفته شده و واردات به وفور و به میزان نیاز انجام شده است. ضمن اینکه وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه امسال اقدام به حذف گواهی مبدا از واردات برنج کرده و این مسئله موجب می شود ما بتوانیم برنج را از سایر مبادی (جز هند) نیز وارد کنیم.

رشد ۷۱ درصدی خرید دانه های روغنی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خرید دانه های روغنی اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون قریب به ۲۹۰ هزار تن انواع دانه روغنی از جمله کلزا، آفتابگردان و گلرنگ از کشاورزان تحویل گرفته ایم که این رقم نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد رشد دارد.

سیف افزود: تاکنون قریب به ۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و کشاورزانی که تا ۴تیرماه سال جاری کلزایشان را به مراکز خرید و شرکت های غله و بازرگانی تحویل داده اند و این مسئله ثبت شده است، ۵۰ درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: همچنین کسانی که تا ۲۲ خردادماه محصول خود را تحویل داده اند و در سامانه ثبت شده است، ۱۰۰ درصد مطالباتشان را دریافت کرده اند. بدین ترتیب ما تاکنون حدود ۷۸ درصد مطالبات کلزاکاران را پرداخت کرده ایم و بنده به کشاورزان قول می دهم تا پایان هفته جاری، کشاورزان کلزا کاری که محصول خود را تحویل داده اند حداقل ۵۰ درصد پولشان را دریافت کنند و مابقی آن را نیز حداکثر تا یک ماه آینده بگیرند.

وی همچنین اضافه کرد: تاکنون قریب به ۸۱۷ هزار تن چغندر پائیزه توسط کشاورزان به کارخانجات قند و شکر تحویل داده شده است و تا ا مروز از محل چغندرپائیزه ۸۴ هزار تن شکر استحصال شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو کارخانه فسا در فارس و دزفول در خوزستان به چرخه تولید بازگشته اند، گفت: حدود ۲۰۰ هزار تن چغندر توسط این دو کارخانه تحویل گرفته شده که موجب ایجاد اشتغال در منطقه شده است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در اواخر سال ۹۵ و اوایل ۹۶ بحث صادرات آرد از کشور مطرح شد خاطرنشان کرد: بخش بین‌المللی بازار آرد در اطراف کشور ما قرار دارد و باید از این فرصت استفاده می کردیم به همین جهت اواخر سال ۹۵ مقرر شد دولت کمک کند تا ما بتوانیم سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ این اتفاق رخ داد، افزود: زمانی که صادرات رونق یافت دولت از این چرخه خارج شد و آن را به کارخانجات واگذار کرد.

سیف با بیان اینکه در سه ماهه امسال حدود ۶۲ هزار تن آرد به کشورهای همسایه صادر کرده ایم، تصریح کرد: قریب به ۵ هزار اشتغال در زنجیره تأمین گندم و آرد در چرخه صادرات این محصول ایجاد شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۵۹۰ هزار تن گندم که تبدیل به محصول شده بود، از کشور صادر شد.