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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۳

دانشمندان روس اعلام کردند:

باکتری های بازگشته از فضا برای زمین خطرناک هستند

باکتری های بازگشته از فضا برای زمین خطرناک هستند

یک تحقیق دانشمندان روس نشان داده باکتری هایی که از فضا به زمین برمی گردند نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم تر هستند و خطری برای زمین به حساب می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دانشمندان روس هشدار داده اند باکترهایی که به فضا ارسال شده و بازگشته اند، اکنون خطری برای حیات انسان روی زمین به حساب می آیند. در همین راستا باید اقداماتی برای محافظت انسان از آنها انجام داد.

یک آزمایش دانشمندان روس به نام Biorisk  نشان داد میکروارگانیسم های مختلف از زمین توانسته اند در شرایط نامساعد فضایی روی ایستگاه فضایی بین المللی زنده بمانند. این آزمایش در ژانویه ۲۰۰۵ میلادی در بخش روسی این ایستگاه انجام شد. طی این آزمایش ۶۸ ارگانیسم مختلف از جمله باکتری ها، حشرات، حیوانات مهره دار و گیاهان مختلف بررسی شدند.

باکتری های جهش یافته پس از بازگشت به زمین مقاومت و خشونت زیادی نسبت به آنتی بیوتیک ها نشان می دادند. تخم سخت پوستان و تخم ماهی آفریقایی toothcarp(نوعی ماهی کوچک از گونه اندمیک) به مدت ۲.۵ سال  روی سطح خارجی ایستگاه فضایی بین المللی زنده ماندند و نطقه های آنها پس از بازگشت به زمین احیا شدند.

 در این گزارش آمده است: ارگانیسم های زنده می توانند در فضا زنده بمانند. علاوه بر آن میکروارگانیسم هایی که از فضا باز می گردند خطر به حساب می آیند.

 محققان روس قصد دارند با استفاده از نتایج این تحقیقات اقداماتی برای محافظت از زمین در برابر تهدیدها  طراحی کنند.

کد مطلب 4340863
شیوا سعیدی

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