جواد منصوری سفیراسبق ایران در چین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین برگزار شد و پیرامون آینده روابط میان ایران و اروپا اظهار کرد: سابقه همکاری ها، روابط و وابستگی کشورهای اروپایی به آمریکا به حدی است که صحبت از جدا شدن و یا استقلال کامل از آمریکا و یا نادیده گرفتن نظرات ایالات متحده یک اتفاق بعید و بی‌نظیر خواهد بود.

سفیر اسبق ایران در چین با بیان اینکه ما در یک دوران گذار در عرصه بین المللی به سر می‌بریم، بیان کرد: در این دوره، اروپا و آمریکا به دو مجموعه مستقل از یکدیگر تبدیل شده‌اند. این موضوع بویژه با دو رویکردی که اخیرا رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج آن کشور از ناتو و سازمان تجارت جهانی مطرح کرده، جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: بنابراین ما در یک حالتی از صبر و انتظار به سر می‌بریم. اگر آمریکایی‌ها سیاستی را که در یک سال گذشته به کار بستند ادامه دهند اروپا چاره دیگری ندارد جز آنکه مسیر دیگری را انتخاب کند و این در حالی است که تاکنون اروپایی ها با دستورگرفتن از آمریکا، سیاست های خود را در خصوص کشورهای مختلف تنظیم می کردند.

منصوری گفت: در شرایط فعلی علاوه بر اروپا، دو کشور روسیه و چین هم با سیاست های آمریکا دچار مشکل هستند چرا که آمریکا تعرفه های جدیدی را بر کالاهای وارد شده از چین و روسیه وضع کرده که این مسئله برای چینی ها قطعا سنگین تمام خواهد شد چرا که موضوع صادرات برای چین در نقش ادامه بقای آن دولت به حساب می آید و قریب به ۲۰۰ میلیون نفر در چین مستقیما از این سیاست آسیب خواهند دید.

سفیر اسبق ایران در چین تصریح کرد: به نظر می رسد که اگر جمهوری اسلامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق عمل کند می تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری های لازم را داشته باشد اما لازمه این کار اولا برخورداری از کادر قوی در سفارت خانه ها است و دوم اینکه نیاز به کادر قوی اقتصادی و بین المللی در وزارت امورخارجه و وزارت خانه های اقتصادی است که در حال حاضر متاسفانه فاقد چنین کادری هستند.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت: ما کادر قوی اقتصادی و بین المللی به معنای واقعی نداریم و به همین دلیل ما نمی توانیم از فرصت هایی که در عرصه بین المللی بوجود می آید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، وابستگان اقتصادی ما در سطح جهان به تعداد مناسب حضور ندارند و همان افرادی هم که داریم ضعیف تر از حدی هستند که باید باشند.

وی با بیان اینکه اروپایی ها نسبت به ایران نظراتی دارند که از آنها کوتاه نخواهند آمد افزود: از جمله این مسائل موضوع اسرائیل، متحدین غرب در منطقه و همچنین موضوع حکومت مستقل دینی است که برای جهان غرب پذیرفته و قابل قبول نیست.

منصوری ادامه داد: با همه این تفاسیر باید گفت که بهتر است جمهوری اسلامی فرض را بر بی‌اعتمادی به اروپا بگذارد، اما اگر اروپایی ها عملکرد خوبی داشتند ما می توانیم بهره برداری کنیم و البته این به معنای آن نیست که ما به آنها اعتماد داشته باشیم بلکه باید در مسیر همکاری دوطرفه منافع خودمان را تامین کنیم.

سفیر اسبق ایران در چین در پایان خاطرنشان کرد: ما باید منتظر بمانیم تا متناسب با نحوه عملکرد و رفتار اروپا، رفتاری متقابل و تصمیمی مناسب اتخاذ کنیم و براساس همین رویه است که می‌توانیم با آنها تعامل داشته باشیم.