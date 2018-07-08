به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ذهن بیحصار» با عنوان فرعی «عبور از مرزها برای پیشرفت و کشف سرزمینهای جدید» با تالیف و تدوین مجتبی لشکربلوکی به تازگی توسط انتشارات شمسالشموس به چاپ سوم رسیده است.
مطالب این کتاب به صورت ترکیبی از تالیف و تدوین نوشته شدهاند. یعنی لشکربلوکی بسیاری از مطالب را از مراجع و منابع مکتوب یا موجود در فضای مجازی گردآوری و مرتب کرده است. او میگوید این کتاب حاصل غفلت و تفکرات اشتباه است.
منطق تهیه چنین کتابی این بوده که گردآورنده به این نتیجه رسیده در زندگی سریع امروزی، شاید دیگر خواندن کتابهایی که فصول طولانی دارند، سخت باشد. این بوده که دست به تهیه این کتاب با بخشهای کوتاه و در انتهای هر بخش هم چند پیشنهادی کاربردی، زده است.
عناوین بخشهای مختلف این کتاب به ترتیب عبارت اند از:
فقط ۲۴ ساعت تا پایان زندگیات باقی مانده!، کوسهها را به خانهتان دعوت کنید، سه اصل طلایی برنامهریزی، فقط یک شب دیگر زنده بمان همین! چه کسی اسفنج مرا برداشته است؟، پدیده شنبه بعدی لعنتی، چیقوی زندگی شما کدام است؟، از اقتصاد کلنگی تا اقتصاد بیوزن، پدیده حماقت جمعی آگاهانه، پاپکورنی فکر کنید!، من او را دوست داشتم، تکنیک ژورنال خوشبختی، پدیده «شبکه سیال» و «لحظه شگفتانگیز»، پدیده جالب روانشناختی: «شبه مجموعه ناتمام»، بیماری اجتماعی تِنِسی تاکسیدو و چاملی، متاسفانه شما هم یک ژن خوب دارید!، حصاربندی منطقه جادویی تنهایی، سوفیا را به آغوش بکشیم!، انتخاب مسیری که سرنوشت شما را تعیین خواهد کرد!، تکنیک گاو بنفش، نتایج فضاحتبار اقدامات خیرخواهانه و تکنیک چرخ آینده، تکنوفوبیای ایرانی و تکنیک تولهسگ، سندروم دگماتیسم اکتسابی، تکنیک حواسپرتی هوشمندانه، پارادوکس تمرکز پویا، با دختر کوکی شکلاتی درونتان آشنا شوید!، پارادوکس درد یعنی خوشبختی، پدیده کوری دوجانبه دوکوری و نزدیککوری!، برنده جایزه نوبل: من اگر چوب جادو داشتم...، قاب طلایی و آزمایش جالب واشنگتنپست، صورت مسئله را پاک نکنید مسئله را پاک کنید!، تکنیک وقت اضافه، از آخر شروع کن!
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
محققان مفهومی را به نام تصور شبهمجموعه ناتمام مطرح میکنند و میگویند ریشه این رفتار ما در تمایل ذاتیمان به کامل شدن یک مجموعه یا اتمام کار و امور است. دیدن نواری که به مقدار ۱۰۰ درصد میرسد یا نمودار دایرهای که قسمت آخرش تکمیل میشود، حس فوقالعادهای در ما ایجاد میکند که دوست داریم این اتفاق بیشتر بیفتد و این حس برایمان تکرار شود. پس هر چیزی که برایمان تداعیکننده این حس اتمام و پایان باشد ما را علاقهمند میکند و مشارکت بیشتری در آن میکنیم؛ یا اگر کسی به ما پیشنهاد کاملتری بدهد، از آن استقبال میکنیم، یعنی مثلا اگر در لباسفروشی یک ست جذاب پیراهن، شلوار، کمربند و کفش پیشنهاد شود، احتمال زیادی دارد که آن را به جای یک پیراهن تنها بخریم.
تجویز راهبردی
حال که این ویژگی روانی را درک کردیم بهتر است که از آن هم بهخوبی استفاده کنیم و هم مواظب باشیم که در دام آن نیفتیم.
چاپ سوم این کتاب با ۱۹۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه شده است.
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