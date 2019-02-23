به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب «اسطورهها و زندگی ما» و «یادداشتهایی از خانه مردگان» بهتازگی توسط نشر نو به چاپ دوم رسیدهاند.
«اسطورهها و زندگی ما» نوشته مری میجلی فیلسوف و استاد فلسفه است که در آن به اسطورهها و ارتباطشان با زندگی امروز بشر، همچنین نقش اساسی نمادها در متن زندگی بهویژه علم و جهانبینی برآمده از آن پرداخته است. ترجمه این کتاب توسط آرام قریب انجام شده است.
مولف این کتاب بر این باور است که اسطوره، داستانی است که در آن، نمادهای بسیاری وجود دارد و بر این نکته تاکید دارد که ما انسانها گونه خاصی از موجودات هستیم که مسائل را اساساً در قالب نمادها درک میکنیم. اسطورههای زندگی مفاهیمی متافیزیکیاند که پیدا و پنهان وارد تصویر علمی ما از جهان میشوند و بهمرور بخشی از علم تجربی بهاصطلاح دقیق و آزمونپذیر را تشکیل میدهند؛ مفاهیمی چون ژنهای خودخواه، مادهباوریی که ذهن را به ماده فرو میکاهد، و همینطور نگاه ملهم از بحث هوش مصنوعی که انسان را ماشینی باهوش و مجهز به نرمافزاری پیشرفته میبیند.
میجلی درباره علم موضعی میانه را در پیش گرفته و نه آن را کاملا نفی میکند نه کاملا تحت تاثیرش قرار گرفته است. او در متن کتاب پیش رو، این نکته را به مخاطبش یادآوری کرده که تخیل بشر، در قالب نماد نقش مهمی در تمام دیدگاههایش درباره جهان، انسان و جایگاهش در جهان دارد.
نسخههای چاپ دوم این کتاب با ۳۷۶ صفحه، منتشر شدهاند.
دومین کتابی که طی این روزها توسط این ناشر تجدیدچاپ شده، رمان «یادداشتهایی از خانه مردگان» نوشته فیودور داستایفسکی است. چاپ اول این کتاب هم در سال ۹۴ به بازار عرضه شد و ترجمه آن بهصورت مستقیم از زبان روسی به فارسی انجام شده است.
داستایفسکی همانطور که میدانیم یکی از بزرگترین نویسندگان قرن نوزدهم روسیه است و با آثاری چون «جنایت و مکافات» یا «قمارباز» شناخته میشود. این نویسنده در پی اتهامی سیاسی، ۴ سال را در یک اردوگاه کار اجباری در سیبری گذراند و همین تجربه باعث نوشتهشدن کتاب «یادداشتهایی از خانه مردگان» شد.
تجربههای وحشتناکی که داستایوفسکی از سر گذراند، باعث شد این کتاب یکی از شاهکارهای ادبیات کلاسیک، شود. این رمان آمیزهای از وقایع، بحثهای فلسفی و تجربه رنجهای روانی است که با ظرافت از چشمانداز یک زندانی محکوم به مرگ روایت شدهاند.
چاپ دوم این کتاب با ۴۰۸ صفحه بهتازگی چاپخانه را ترک کرده است.
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