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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

ویژگی های تازه ترین گوشی شیائومی افشا شد

ویژگی های تازه ترین گوشی شیائومی افشا شد

در حالی که هنوز تا عرضه تازه ترین گوشی شرکت شیوآمی موسوم به Mi Max ۳ مدت زمانی باقی مانده، اطلاعاتی در مورد این گوشی در اینترنت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، Mi Max ۳ یک ماه دیگر به بازار می آید و ویدئویی که از این گوشی در وب منتشر شده نشان می دهد گوشی یادشده در دو رنگ سیاه و طلایی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

نمای جلوی این گوشی شباهت زیادی به گوشی Redmi Note ۵ Pro دارد و قاب باریک از جمله دیگر ویژگی های آن است. نسبت بصری نمایشگر این گوشی هم ۱۸ به ۹ است.

پشت این گوشی نیز شباهت زیادی به Mi ۶X دارد. فناوری دوربین دوگانه در پشت و حسگر اثر انگشت در وسط نمایشگر هم از جمله امکانات آن است.

نمایشگر Mi Max ۳ از نوع ۶.۹ اینچی بوده و دوربین پشتی متشکل از دو دوربین ۱۲ و ۵ مگاپیکسلی و فلاش ال ای دی است. یکی از ویژگی های بسیاری از تولیدات شرکت شیوآمی استفاده از باتری های قدرتمند است و باتری Mi Max ۳ هم از نوع ۵۵۰۰ میلی آمپری است. در مورد سایر امکانات سخت افزاری این گوشی اطلاعات دیگری منتشر نشده است.

کد مطلب 4341723

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