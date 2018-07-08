ویژگی های تازه ترین گوشی شیائومی افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، Mi Max ۳ یک ماه دیگر به بازار می آید و ویدئویی که از این گوشی در وب منتشر شده نشان می دهد گوشی یادشده در دو رنگ سیاه و طلایی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

نمای جلوی این گوشی شباهت زیادی به گوشی Redmi Note ۵ Pro دارد و قاب باریک از جمله دیگر ویژگی های آن است. نسبت بصری نمایشگر این گوشی هم ۱۸ به ۹ است.

پشت این گوشی نیز شباهت زیادی به Mi ۶X دارد. فناوری دوربین دوگانه در پشت و حسگر اثر انگشت در وسط نمایشگر هم از جمله امکانات آن است.

نمایشگر Mi Max ۳ از نوع ۶.۹ اینچی بوده و دوربین پشتی متشکل از دو دوربین ۱۲ و ۵ مگاپیکسلی و فلاش ال ای دی است. یکی از ویژگی های بسیاری از تولیدات شرکت شیوآمی استفاده از باتری های قدرتمند است و باتری Mi Max ۳ هم از نوع ۵۵۰۰ میلی آمپری است. در مورد سایر امکانات سخت افزاری این گوشی اطلاعات دیگری منتشر نشده است.