تاریخ کنسرت شهرام شکوهی مشخص شد/ اجرا در تالار وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، شهرام شکوهی خواننده پاپ ایران که به علت مشکل قلبی ناچار به لغو کنسرت تیرماه خود شده بود در ۲۵ مرداد ۹۷ به صحنه می‌رود.

قرار بود کنسرت این خواننده روز ۲۰ تیرماه در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شود که حمله قلبی شکوهی در روز بازی ایران - پرتغال از بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مانع این کار شد؛ شکوهی راهی بیمارستان شد و کنسرت تا انجام مراحل درمانی به تعویق افتاد.

کنسرت ۲۵ مرداد این خواننده در سالن وزارت کشور برگزار می شود.

با توجه به تغییر مکان کنسرت، امکان جا به جایی بلیت‌های خریداری شده برای روز ۲۰ تیر به ۲۵ مرداد وجود ندارد، ولی چنانچه هر یک از خریداران کنسرت تیرماه قصد حضور در کنسرت ۲۵ مرداد را داشته باشند برای تهیه بلیت و انتخاب صندلی در اولویت قرار می‌گیرند در غیر این صورت هزینه بلیت مسترد خواهد شد.

در ادامه این برنامه، تور کنسرت‌های شهرام شکوهی در شهرهای بندر انزلی، لاهیجان، کیش و اصفهان برگزار می شود.