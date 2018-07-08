خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-سید ظفر مهدی: «نوام چامسکی» یک فیلسوف، زبان شناس، مفسر و فعال سیاسی برجسته در آمریکا است. او بیش از ۱۰۰ کتاب نوشته است و بیشتر اوقات خود را در موسسه فناوری ماساچوست(MIT) صرف کرده است و استاد بازنشسته ی آنجا است.

چامسکی، به عنوان یک روشنفکر معروف جهانی، منتقد سیاست خارجی ایالات متحده، سرمایه داری و رسانه های اصلی شناخته شده است. وی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه تهران تایمز، درباره مخالفت آمریکا با ایران درخصوص برجام، برنامه هسته ای ایران و سیاست خارجی ایالات متحده گفته است.

*آیا اروپا تمایل و قدرت لازم برای مقابله با امریکا در خصوص تحریمهای جدید علیه ایران را دارد؟

متأسفانه، بعید به نظر می رسد که اروپا در این مسئله اقدام قابل توجهی برای مقابله با آمریکا انجام دهد. من امیدوارم که دیگران کمتر ترسانده شوند. امید بسیار ترامپ، بولتون و نتانیاهو در این است که ایران به نقض برجام برای بار اول، واکنش نشان می دهد.

این بهانه ای برای اقداماتی است که فاجعه بار خواهد بود. رویکرد سیاست گرایانه در پاسخ به این رفتار ننگین آسان نیست، اما راه درست است و می تواند قدمی برای ایزوله کردن آمریکا در عرصه بین الملل باشد، همانطور که هم اکنون به دلایل مختلف در حال روی دادن است و شرایط بین المللی ایران نیز در حال پیشرفت است.

* ترامپ از همه کشورها خواسته است تا واردات نفت از ایران را متوقف کنند تا اقتصاد ایران را مختل کنند. در میان سه کشور بزرگ خریدار نفت ایران، چین و ترکیه به این مسئله توجه نکرده اند اما هند قطع واردات نفت از ایران را متعهد شده است. آیا فکر می کنید که آمریکا مانند یک فرد قلدر رفتار می کند؟

البته، که آمریکا قلدرمآبانه رفتار می کند. متاسفانه، این اولین بار نیست.

* آمریکا تصمیم گرفته است مجددا تحریم هایی علیه ایران اعمال کند که به عنوان امضا کننده NPT ادعا می کند که حق دارد برنامه های صلح آمیز هسته ای با هدف انرژی دنبال کند. این در حالیست که کشورهایی مانند اسرائیل که NPT را امضا نکرده اند و به طور مخفیانه سلاح های هسته ای تولید می کنند، کشورهای متعهد محسوب می شوند. آیا این ها استانداردها و سیاست های دوگانه نیستند؟

این ها بدتر از استانداردها و سیاست های دوگانه است. در هر مورد مثل اسرائیل، آمریکا از برنامه تسلیحات هسته ای آن ها به همین شیوه یا شیوه های دیگر حمایت کرده است. در عین حال، ایران را از ادامه برنامه صلح آمیز هسته ای خود بازداشته است.

*آیا فکر نمی کنید که سیاست خارجی آمریکا از زمان دونالد ترامپ، با افول روبرو شده است؟

نه به طور جدی. تهاجم به عراق جرم بسیار بدتری نسبت به همه آنچه که دونالد ترامپ انجام داده است، بود. جنگ های ایالات متحده در هندوچین (ویتنام و دیگر کشورهای آن منطقه) حتی جنایات شدیدتری بودند.

* همه کشورهای این منطقه، به ویژه پاکستان و ایران، در صلح در افغانستان سهم دارند. افغانستان جاییست که آمریکا جنگ را در آنجا تحمیل کرده است و در حال حاضر وارد هفدهمین سال آن شده ایم. آیا شما موافقید که جامعه بین المللی در رسیدن به اهداف خود در افغانستان موفق نشده است؟

کشورهای جهان - من تمایل ندارم که آنها را جامعه جهانی بنامم - با یک صدای واحد صحبت نمی کنند. اهداف پاکستان و آمریکا متفاوت است و ایران نیز اهداف متفاوتی دارد. کشورهای جهان به رهبری آمریکا قطعا در افغانستان شکست خورده اند.

* جنگ تجاری بین آمریکا و چین در حال افزایش است و تهدید به ایجاد جنگ تجاری جهانی نیز وجود دارد. آیا فکر می کنید که ترامپ اشتباه می کند؟

این بستگی به آنچه که وی در تلاش به رسیدن به آن است، دارد. اگر آنچه که می گوید را میخواهد انجام دهد، خب مسیر اشتباهی است. اما ما فرضمان بر این نیست که اهداف رهبران سیاسی با آنچه که می گویند، یکسان است.

اگر هدف او بسیج کردن حامیانش به وسیله آشکار ساختن این که یکی از افرادی است که تمایل به مقاومت در برابر دشمنان خارجی و محافظت از حامیانش دارد، ممکن است حداقل برای مدت زمانی، این کار درست باشد.