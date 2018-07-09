تذکر وزارت علوم به دانشگاهها برای اجرا شدن قانون مقابله با تقلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، پیرو ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی، مصوبه مجلس شورای اسلامی و حسب نظر وزیر علوم، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم طی مکاتبه ای نکاتی را در راستای اجرایی شدن این قانون به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی متذکر شد.

بنابر نظر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لازم است:

۱. با توجه به اهمیت نقش اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین رکن جامعه دانشگاهی در ایجاد فرهنگ مقابله با تقلب و تخلف علمی، ضروری است در اجرایی شدن مفاد مندرج در تبصره های ۷ و ۹ مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط به پیشنهاده پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعاتی ایران (ایرانداک) توجه جدی داده شود.

۲. مسئولیت و ضمانت صحت و اصالت مقالات، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی با استادان راهنما است و ایشان در این خصوص پاسخگو خواهند بود.

۳. دانشجویان نیز به سهم خود نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای و احترام به حقوق مالکیت معنوی مولفان و مصنفان ملتزم و متعهد بوده و عدول از این اصل، مستلزم ضمان، سلب حقوق مادی و معنوی حاصل از گذراندن دوره های آموزشی بوده و مسئول پاسخگویی به مراجع قانونی خواهند بود.