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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

تذکر وزارت علوم به دانشگاهها برای اجرا شدن قانون مقابله با تقلب

تذکر وزارت علوم به دانشگاهها برای اجرا شدن قانون مقابله با تقلب

پیرو ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت آموزشی وزارت علوم با هدف تصریح و تاکید بر موارد مطرح شده در این قانون، نکاتی را به دانشگاهها متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، پیرو ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی، مصوبه مجلس شورای اسلامی و حسب نظر وزیر علوم، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم طی مکاتبه ای نکاتی را در راستای اجرایی شدن این قانون به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی متذکر شد.

بنابر نظر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لازم است:

۱. با توجه به اهمیت نقش اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین رکن جامعه دانشگاهی در ایجاد فرهنگ مقابله با تقلب و تخلف علمی، ضروری است در اجرایی شدن مفاد مندرج در تبصره های ۷ و ۹ مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط به پیشنهاده پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعاتی ایران (ایرانداک)  توجه جدی داده شود.

۲. مسئولیت و ضمانت صحت و اصالت مقالات، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی با استادان راهنما است و ایشان در این خصوص پاسخگو خواهند بود.

۳. دانشجویان نیز به سهم خود نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای و احترام به حقوق مالکیت معنوی مولفان و مصنفان ملتزم و متعهد بوده و عدول از این اصل، مستلزم ضمان، سلب حقوق مادی و معنوی حاصل از گذراندن دوره های آموزشی بوده و مسئول پاسخگویی به مراجع قانونی خواهند بود.   

کد مطلب 4341967

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