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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

با صدور پیامی؛

دفترشورای سیاستگذاری ائمه جمعه درگذشت امام جمعه الوند راتسلیت گفت

دفترشورای سیاستگذاری ائمه جمعه درگذشت امام جمعه الوند راتسلیت گفت

قزوین- دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین در پیامی درگذشت حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین به مناسبت درگذشت حجت الاسلام  طهماسبی امام جمعه فقید شهر الوند پیامی را صادر کرد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

انا لله وانا الیه الراجعون

خبر درگذشت عالِم متفکر حضرت حجةالاسلام والمسلمین علی طهماسبی رحمةاللّه علیه سبب تاثر و تاسف مردم و مسئولان استان شهید پرور و ولایتمدار قزوین و به ویژه شهر الوند شده است.
ایشان از جمله عالمانی بودند که عمر با برکت خود را در راه به ثمر رسیدن اهداف انقلاب اسلامی، تربیت نیروهای انقلابی و تاثیر گذار به ویژه در حوزه علمیه استان قزوین، خدمت به مردم و بیان دغدغه های مردم در تمامی مناصب به ویژه در تریبون با برکت نماز جمعه صرف کرده و تا آخرین نفس در مسیر خود استوار ماندند.

مردم شهید پرور الوند به طور قطع قدردان زحمت ها، دلسوزی ها و پیگیری های این عالم مجاهد در مشکلات و مسائل مختلف شهر الوند بوده و از این ایشان همواره به نیکی و درستی یاد خواهند کرد.

دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین فقدان تاثرانگیز این عالم ربانی را به بازماندگان مکرّم و شاگردان و ارادتمندان ایشان و به ستاد نماز جمعه شهر الوند و عموم مردم عزیز شهر الوند تسلیت عرض نموده و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمائیم.

کد مطلب 4342217

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