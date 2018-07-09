به گزارش خبرگزاری مهر ، عنایت سالاریان معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان اظهار کرد: اندیشکده دانش پژوهان جوان با هدف اعتلای سطح علمی دانشآموزان و جوانان با استعداد کشور از طریق تشکیل گروههای پژوهشی و علمی و گسترش تعاملات مستمر با مدالآوران راهاندازی میشود.
وی ادامه داد: این اندیشکده با هدف تشکیل اتاق فکر باشگاه دانشپژوهان راهاندازی میشود تا ضمن فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم برای افزایش علاقه دانشآموزان و جوانان از طریق برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی، خدمات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز را هم به آنان ارائه دهد.
سالاریان در بیان ضرورتهای تشکیل این اندیشکده، به تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت از استادان و صاحب نظران و ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای مطالعات و تحقیقات علمی از طریق تشکیل گروههای پژوهشی و علمی اشاره کرد و افزود: گسترش تعاملات با مدال آوران از طریق برگزاری همایش سالانه با حضور اعضای باشگاه و مدال آوران مقیم خارج از کشور و همچنین تقویت ارتباطات اثر بخش دانش پژوهان و اعضای باشگاه با کمیتههای علمی و مسئولان باشگاه، از دیگر ضرورت های تشکیل اندیشکده دانشپژوهان جوان ذکر شده در اساسنامه آن است.
وی خاطر نشان کرد: انتظارات ویژه از اندیشکده دانشپژوهان جوان این است که از طریق ایجاد صندوق قرض الحسنه حمایت از دانش پژوهان، احیای انتشارات باشگاه دانش پژوهان ، احیا و راهاندازی فصلنامه دانشپژوهان، تدوین و انتشار جزوات، کتب و نشریات علمی و آموزشی در زمینه فعالیتهای باشگاه ، ایجاد کتابخانه و آزمایشگاهها و تأمین وسایل آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، توسعه آموزشهای مجازی، ایجاد بانک اطلاعات مدال آوران ملی و جهانی و تقدیر و تکریم از پیشکسوتان باشگاه، مدال آوران و صاحب نظران، اهداف تشکیل این اندیشکده محقق شود.
معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان متذکر شد: هیأت اجرایی اندیشکده دانش پژوهان جوان شامل مسئول اندیشکده، یکی از رؤسای کمیتههای علمی، معاون دانش پژوهان جوان ، سه نفر از مدیران موفق ، دونفر از مدال آوران المپیادهای علمی کشوری، 2 نفر از مدال آوران جهانی و سه نفر از مدال آوران مقیم خارج از کشور است.
وی با اشاره به اینکه اعضای اندیشکده دانشپژوهان جوان را جوانان 15 تا 25 ساله مدال آور تشکیل میدهد، تصریح کرد: جلسات اندیشکده، ماهانه تشکیل میشود و همکاری در آن داوطلبانه و افتخاری است؛ ضمن آنکه دفتر مرکزی دانشکده در تهران در محل ساختمان معاونت دانش پژوهان خواهد بود.
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