ایران به برکت حرم امام رضا (ع) سرزمین مقدسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام کیان، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی با پیر محمد نقیب الرحمان، از برجسته‌ترین علمای اهل سنت بریلوی و سرسلسله تصوف نقشبندیه در راولپندی در محل عیدگاه شریف دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیر محمد نقیب الرحمان در سخنانی، گفت: ما به ایران و ایرانیان ارادت و علاقه فراوانی ‏داریم. ایران سرزمین مقدسی است که حرم امام رضا (ع) و قبور مطهر امامزادگان در آن جای دارد و من برای آن احترام زیادی قائل هستم.

وی افزود: اسلام دینی مصلح و امن است. وظیفه مسلمان این است که بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و ارتباطات مستمری با یکدیگر داشته باشند تا از ایجاد سوء تفاهم و دوری در امان بمانند.

بهرام کیان با تأکید بر گسترش اشتراکات فرهنگی و دینی بین دو کشور ایران و پاکستان گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی ایران و پاکستان اساس و بنیان فعالیت‌های خانه فرهنگ ایران را شکل می‌دهد که با هدف تعمیق و گسترش روابط فرهنگی دو ملت و در چارچوب قوانین دو کشور انجام می‌پذیرد.