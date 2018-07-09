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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

یکی از علمای اهل سنت پاکستان:

ایران به برکت حرم امام رضا (ع) سرزمین مقدسی است

ایران به برکت حرم امام رضا (ع) سرزمین مقدسی است

پیر محمد نقیب الرحمان در دیدار وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راولپندی با اظهار علاقه‌مندی خود به ایران و ایرانیان گفت: ایران به برکت حرم امام رضا (ع) سرزمین مقدسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام کیان، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی با پیر محمد نقیب الرحمان، از برجسته‌ترین علمای اهل سنت بریلوی و سرسلسله تصوف نقشبندیه در راولپندی در محل عیدگاه شریف دیدار و گفت‌وگو کرد.

پیر محمد نقیب الرحمان در سخنانی، گفت: ما به ایران و ایرانیان ارادت و علاقه فراوانی ‏داریم. ایران سرزمین مقدسی است که حرم امام رضا (ع) و قبور مطهر امامزادگان در آن جای دارد و من برای آن احترام زیادی قائل هستم.

وی افزود: اسلام دینی مصلح و امن است. وظیفه مسلمان این است که بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شوند و ارتباطات مستمری با یکدیگر داشته باشند تا از ایجاد سوء تفاهم و دوری در امان بمانند.

بهرام کیان با تأکید بر گسترش اشتراکات فرهنگی و دینی بین دو کشور ایران و پاکستان گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی ایران و پاکستان اساس و بنیان فعالیت‌های خانه فرهنگ ایران را شکل می‌دهد که با هدف تعمیق و گسترش روابط فرهنگی دو ملت و در چارچوب قوانین دو کشور انجام می‌پذیرد. 

کد مطلب 4342292
سارا فرجی

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