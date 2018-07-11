مشارکت واحدهای اقتصادی در امور خیر جزئی از مسئولیت اجتماعی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ‌زنی از یک مرکز خدمات اجتماعی در استان اصفهان، اظهار داشت: اصفهان همیشه در امر خیر پیشتاز بوده است و بالاترین آمار خیریه ها در کشور از آن اصفهان است و این نشان از روحیه خیرخواهانه مردم این استان دارد.

وی با اعلام اینکه مشارکت در امر خیر سبب برکت زندگی و اموال می‌شود، بیان داشت: مسئله مشارکت مالی در امر خیر و کار خیرخواهانه تنها مختص ایران نیست و در دیگر کشورها نیز شاهد احداث مراکز خیریه و کمک‌های خیرخواهانه هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام اینکه معافیت مالیاتی یا کاهش میزان مالیات برای سرمایه دارانی که خیریه راه اندازی کنند یک راه تشویقی برای این افراد بود که به سمت کارهای خیرخواهانه بروند، ادامه داد: هر کسی که سرمایه بالایی داشته باشد، به همان میزان مالیات بیشتری باید پرداخت کند.

وی با بیان اینکه مشارکت بخش های خصوصی و واحدهای اقتصادی در امور خیریه‌ای در راستای مسئولیت های اجتماعی آنها است، اضافه کرد: هر واحد اقتصادی باید به اطراف خود و مسائل اجتماعی حساس باشد و بر روی آن سرمایه‌گذاری کند چراکه این کار هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری است.

کرباسیان تصریح کرد: بهتر است شرکت‌ها درصدی از بودجه خود را به خیریه‌ها اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه قانون وجود دارد اما سلیقه مدیران مانع از عملیاتی شدن آن می‌شود، اضافه کرد: فساد در برخی خیریه‌ها وجود دارد و نبود نظارت صحیح روی آنها عامل بروز این نوع فسادها است.