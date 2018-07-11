لزوم افزایش صادرات صنایع دستی/بحران را با همدلی پشت سر می گذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاجیک ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان بیان کرد: استان کرمان دارای ویژگی‌های خاصی است و بعد از انقلاب افراد زیادی در اداره کشور نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

وی افزود: در حال حاضر کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و دشمنان فشار آورده تا مردم را مایوس کند اما ملت ما همچون همیشه با همدلی نقشه آن‌ها را شکست می‌دهد و از این بحران عبور خواهد کرد.

تاجیک گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در کشور و خصوصا استان کرمان وجود دارد.

وی افزود: در استان کرمان حدود هفت هزار اثر تاریخی شناسایی شده است که ۷۰۰ مورد ثبت ملی شده و هفت اثر ثبت جهانی شده است.

معاون سازمان میراث‌فرهنگی کشور ابراز داشت: مردم باید از ظرفیت‌های که در استان‌های مختلف کشور وجود دارد اطلاع پیدا کنند تا گردشگری داخل کشور رونق پیدا کند و فعال شود.

تاجیک بیان کرد: در شرایط کنونی باید وابستگی به نفت کاهش یابد و یکی از راه‌های دست یافتن به این مهم استفاده از ظرفیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری کشور است.

معاون سازمان میراث‌فرهنگی کشور گفت: باید کمک کنیم تا صادرات صنایع دستی کشور افزایش یابد که کرمان در این خصوص دارای ظرفیت ویژه‌ای است.

وی از زحمات فدایی مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان کرمان تشکر کرد و یادآور شد: سیاست پیش روی سازمان میراث فرهنگی کشور این است که مدیران از داخل مجموعه انتخاب شوند تا نتیجه کار بهتری به دست آید.