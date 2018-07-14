ترمینال سلام به حج امسال نرسید/ فرودگاه امام میزبان حجاج ۷ استان

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملیات حج تمتع امسال از فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: اولین گروه حجاج از چهارشنبه ۲۷ تیرماه از این فرودگاه به جده اعزام می شوند که اولین پرواز ساعت ۷:۱۰ صبح انجام می شود.

وی ادامه داد: پروازهای رفت حجاج تا ۲۴ مرداد ادامه خواهد داشت. حجاج در این مدت با ۹۳ پرواز به سرزمین وحی منتقل می شوند که از این تعداد ۶۵ پرواز را ایران ایر و ۲۸ پرواز را ایرلاین سعودی انجام خواهد داد.

به گفته معاون عملیات هوانوردی فرودگاه امام خمینی: ۲۵ هزار و ۲۵۰ نفر در عملیات رفت حجاج از فرودگاه امام خمینی به عربستان پرواز خواهند داشت. ۱۶ هزار و ۲۲۵ نفر را ایران ایر منتقل می کند و ۹ هزار نفر از طریق ایرلاین سعودی به این کشور سفر خواهند کرد.

رستمی با بیان اینکه ۷ استان در مجموع با زوار استان تهران از فرودگاه امام خمینی به عربستان اعزام می شوند، اظهارداشت: پروازهای برگشت نیز از سوم شهریور ۹۷ آغاز می شود و تا ۲۴ شهریورماه ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: فرودگاه امام خمینی در پروازهای برگشت پذیرای ۲۶ هزار و ۹۷۰ نفر از حجاج خواهد بود که از این تعداد ۱۷ هزار و ۸۲۰ نفر را ایران ایر به تهران منتقل خواهد کرد و ۹ هزار و ۱۵۰ نفر را ایرلاین سعودی جابجا می کند.

عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه ترمینال یک این فرودگاه کل عملیات پروازهای حج در مسیر رفت و برگشت را بر عهده دارد، افزود: بخشی از ترمینال جداسازی و برای حجاج اختصاص داده شده است که در این بخش از فرودگاه تدابیر و امکانات ویژه ای برای حجاج در نظر گرفته شده است.

وی درباره علت نرسیدن ترمینال سلام به عملیات پروازهای حج تمتع امسال تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث ترمینال سلام قدری با کندی انجام شد چرا که در زمستان سال گذشته و بهار امسال بارندگی زیادی در محل استقرار این ترمینال صورت گرفت که سبب توقف ساخت و ساز این ترمینال شده بود. به گونه ای که یک روز در میان در بهار امسال در فرودگاه امام خمینی بارندگی داشتیم.