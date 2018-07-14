به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، فیلیپ پولمن نویسنده سرشناس بریتانیایی گفته است والدین باید تلفن‌های همراه خود را کنار بگذارند و از طریق مکالمه و بازی و خواندن شعرهای قافیه‌دار، به بهتر شدن زبان‌ فرزندانشان قبل از این که آنها وارد مدرسه شوند، کمک کنند.

پولمن گفت: خیلی ناراحت می‌شوم وقتی می‌بینم یک نفر دارد کالسکه بچه را حرکت می‌دهد و پدر یا مادر هم دارند دنبالشان در حالی که با گوشی همراه صحبت می‌کنند، راه می‌روند.

این نویسنده سرشناس بریتانیایی افزود: بچه‌ها را از جریان مکالمه حذف نکنید با آنها حرف بزنید، آنها را درگیر صحبت کنید. آنها ممکن است همه حرف‌های شما را نفهمند، اما دوست دارند وارد گفتگوی شما شوند و این بهترین زمینه برای شناخت از زبان است که بعد با خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش کردن تکمیل می شود. این واقعا مهم است.

نظرات این نویسنده مشهور پس از آن مطرح شد که تحقیقی اوایل امسال نشان داد نزدیک به نیمی از کودکان ۶-۵ ساله در خطر ناتوانی در اجرای کار به دلیل کمبود واژگان مورد نیاز هستند.

پس از انتشار این تحقیق دولت توصیه کرد به والدین یاد داده شود که چگونه برای بچه‌هایشان شعر بخوانند و حروف الفبا را پیش از این که آنها وارد مدرسه شوند، به فرزندانشان آموزش دهند تا این شکاف واژگانی از بین برود.

پولمن در گفتگویی با آسوشیتدپرس نیز تاکید کرد که انجام تست‌های مختلف و دادن فهرستی از کلمات به کودکان، راه مناسبی برای تقویت واژگان یک کودک نیست.

این نویسنده دولت را به داشتن طلسم امتحان‌ها متهم کرد و گفت این کارها زندگی بچه‌ها را ویران می‌کند. به جای آن آنها باید بتوانند آزادانه با معلم‌هایشان کتاب بخوانند و لذت ببرند.

وی گفت: انگار آنها دارند همه تلاش خود را می‌کنند تا زندگی بچه‌ها را به ویرانی بکشند. خیلی می‌شنویم که بچه‌ها با سطوح مختلف امتحانی روبه رو هستند، در حالی که همه اینها غیرضروری هستند.

پولمن افزود: بله، باید از بچه‌ها امتحان بگیریم تا سطوح مختلف آموزشی را تعیین کنیم. البته که این کار را می‌کنیم. آنها باید امتحان بدهند، اما این که آنها فکر کنند موفقیتشان در مدرسه به لیگ میزهایشان وابسته است، واقعا یک هیولا در برابرشان ساخته می‌شود. این واقعا هیولاست.

نویسنده مشهور بریتانیایی افزود: هیچ نیازی به این کارها وجود ندارد اینها مضر است، مخرب است کاملا ایجاد مخالفت می‌کند.

وی در ادامه بر این تاکید کرد که به جای تمرکز بر امتحان‌ها و دریل کردن واقعیت‌ها در مغز، بچه‌ها باید درباره طبیعت یاد بگیرند و متوجه شوند که چگونه به آن آسیب می‌رسانند.

او گفت: این کارها باید با بیرون بردن بچه‌ها شروع شود و با بازی کردن در مسیرهای باز آنها بفهمند دوست دارند چه کار انجام دهند. ضرورتی ندارد یک مجموعه دانشی را بخواهی زیربنای آموزش بدانی، بلکه بازی کردن، لذت بردن از زندگی و شادب بودن ضروری است.

دولت برای کمک به والدین دو برنامه در آوریل امسال به قیمت ۱۳.۵ پوند منتشر کرد تا به آنها کمک کند بتوانند مهارت‌های ارتباطی و زبانی را در خانه با فرزندانشان کار کنند.