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۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

در پی اجرای ابلاغیه دولت انجام شد؛

قطع برق ۲ وزارتخانه و ۳۵ ارگان دولتی پرمصرف

قطع برق ۲ وزارتخانه و ۳۵ ارگان دولتی پرمصرف

درپی بخشنامه ابلاغی استاندار تهران به مراکز دولتی مبنی بررعایت صرفه جویی در مصرف برق و عدم توجه برخی ادارات دولتی، برق ۲ وزارتخانه و ۳۵ ارگان دولتی از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، برابر اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با توجه به استمرار هوای گرم و به دنبال آن افزایش استفاده از سیستم های سرمایشی، این شرکت در راستای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ابلاغی استاندار تهران مبنی بر کاهش مصرف انرژی و قطع سیستم های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ و همچنین توزیع پایدار برق مشترکان به خصوص بخش خانگی، با اعزام ۲۵۰ اکیپ فنی و مهندسی به سازمان ها و ادارات شهر تهران نسبت به ارزیابی و پایش مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف برق اقدام کرد.

بر اساس گزارشات دریافتی از تیم های ارزیابی پایش انرژی ادارات پایتخت و با توجه به کم توجهی به مدیریت مصرف، با صدور اخطار برای اصلاح الگوی مصرف و اجرای بخشنامه مذکور، برق ۳۵ ارگان، سازمان و همچنین دو وزارتخانه در روز چهارشنبه هفته گذشته قطع شد.

گفتنی است اگر مشترکان تنها ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند، پیک تابستان امسال بدون اعمال محدودیت بار در شبکه سپری خواهد شد.

کد مطلب 4346484

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