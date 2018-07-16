  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۸:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید

آخرین وضعیت قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه موضوع افزایش قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید هنوز به تصویب نرسیده، گفت: اگر افزایشی باشد به طور حتم زیر خط تورم خواهد بود.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع افزایش قیمت غذای دانشجویان برای سال تحصیلی جدید باید به تصویب هیات امنای صندوق رفاه برسد اما هنوز مصوبه ای در این زمینه نداشتیم.

وی افزود: افزایش قیمت غذای دانشجویی هنوز قطعی نشده اما اگر قرار بر افزایش باشد میزان آن بسیار کم خواهد بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: در صورتی که قرار باشد قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید افزایش داشته باشد مانند سال های گذشته خواهد بود.

صدیقی عنوان کرد: قیمت غذای دانشجویی در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.

وی اظهارداشت: در خصوص افزایش قیمت غذای دانشجویی شرایط دانشجویان و شرایط اقتصادی کشور را درک خواهیم کرد این درحالی است که نیازهای دانشگاه ها را نیز می دانیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بنا داریم که فشار مضاعفی به دانشجویان ایجاد نکنیم بنابراین اگر افزایشی باشد به طور حتم زیر خط تورم خواهد بود.

کد مطلب 4347614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها