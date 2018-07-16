آخرین وضعیت قیمت غذای دانشجویی برای سال تحصیلی جدید

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع افزایش قیمت غذای دانشجویان برای سال تحصیلی جدید باید به تصویب هیات امنای صندوق رفاه برسد اما هنوز مصوبه ای در این زمینه نداشتیم.
وی افزود: افزایش قیمت غذای دانشجویی هنوز قطعی نشده اما اگر قرار بر افزایش باشد میزان آن بسیار کم خواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: در صورتی که قرار باشد قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید افزایش داشته باشد مانند سال های گذشته خواهد بود.
صدیقی عنوان کرد: قیمت غذای دانشجویی در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.
وی اظهارداشت: در خصوص افزایش قیمت غذای دانشجویی شرایط دانشجویان و شرایط اقتصادی کشور را درک خواهیم کرد این درحالی است که نیازهای دانشگاه ها را نیز می دانیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بنا داریم که فشار مضاعفی به دانشجویان ایجاد نکنیم بنابراین اگر افزایشی باشد به طور حتم زیر خط تورم خواهد بود.
