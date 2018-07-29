مقاومت فلسطین امروز بهتر و قویتر از نبرد «العصف المأکول» است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: رژیم صهیونیستی بار دیگر ماجراجویی جدیدی را در غزه و علیه نیروهای مقاومت اسلامی و مردم بی دفاعِ ساکن این منطقه، کلید زده است.

صهیونیستها در راستای ماجراجویی جدید خود در باریکه غزه مناطقی در این منطقه را بمباران کردند و مواضع نیروهای مقاومت را نیز زیر آتش گرفتند. طبق اعلام رسانه ها، تاکنون شماری از فلسطینیان به دنبال این حملات به شهادت رسیده اند. پس از حملات رژیم صهیونیستی به غزه، رزمندگان فلسطینی نیز با شلیک دهها موشک به شهرک های صهیونیست نشین پاسخ حملات صهیونیستها را دادند. رزمندگان مقاومت فلسطین هراسی از دشمن صهیونیست ندارند و پاسخ جنایات آن ضد ملت مظلوم غزه را می دهند.

در همین رابطه خبرنگار مهر با دکتر «اسماعیل رضوان» نماینده جنبش حماس فلسطین در لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*علت حملات و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه چیست و پیام واکنش قاطع مقاومت به این تجاوزات چگونه است؟

مقاومت پیام خود را به صورت قاطع اعلام کرد؛ جواب بمباران، بمباران و پاسخ کشتار، کشتار و جواب خون، خون است در ابتدا باید عرض کنم که راهپیمایی های بازگشت و تلاش برای شکست محاصره نوارغزه و استفاده از بادبادک ها موجب ترس رژیم صهیونیستی شده و به همین دلیل در موضع گیری ها و اقداماتش دستپاچه است. این راهپیمایی های مسالمت آمیز و مردمی، جنایت های اشغالگران را رسوا و موجب به هم زدن محاسبات این رژیم و برنامه ریزی برای مقابله با آن شده است. آنها در عرصه سیاسی و امنیتی و اجتماعی دارای مشکلاتی هستند و از ثبات بی بهره اند. بر همین اساس تلاش می کنند تا این مشکلات را به سمت راهپیمایی ها منحرف کنند. مقاومت نیز پیام خود را به صورت قاطع اعلام کرد؛ جواب بمباران، بمباران و پاسخ کشتار، کشتار و جواب خون، خون است و امکان ندارد اجازه دهیم قواعد و اصول درگیری و نبرد تغییر کند. مقاومت از مردم فلسطین دفاع می کند و اثبات کرد که سپر محکم برای راهپیمایی های بازگشت و شکست محاصره ملت فلسطینی است.

*گروه های مقاومت چگونه با اجرای پروژه موسوم به معامله قرن مقابله خواهند کرد و آیا تشکیلات خودگردان نیز در این زمینه جدی است؟

تشکیلات خودگردان متاسفانه از طریق تضعیف ملت فلسطین و اعمال تحریم علیه مردم غزه در اجرای معامله قرن ایفای نقش می کند ما اعلام می کنیم که راهپیمایی های بازگشت و شکست محاصره، آنچه را موسوم به معامله قرن است، به شکست کشانده و اگر رژیم اشغالگر و دولت آمریکا برای اجرای معامله قرن تلاش می کنند، تاکید می کنیم که این معامله بر روی صخره مقاومت و ایستادگی و ثبات مردم فلسطین از طریق راهپیمایی های بازگشت و شکست محاصره منهدم خواهد شد. تشکیلات خودگردان متاسفانه از طریق تضعیف ملت فلسطین و اعمال تحریم علیه مردم غزه در اجرای معامله قرن ایفای نقش می کند تا مردم هر نوع پولی را که به آنها عرضه شد، بپذیرند. بنابراین تشکیلات خودگردان با این اقدامات در اجرای معامله قرن مشارکت دارد؛ اگر تشکیلات در مقابله با معامله قرن صادق بود، از مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین حمایت می کرد و ضمن لغو تحریم ها علیه مردم غزه، همکاری امنیتی با صهیونیست ها را هم متوقف و از گزینه مقاومت حمایت می کرد.

*دستاوردهای راهپیمایی های بازگشت تاکنون و پس از گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز آن چیست؟ چرا برخی رژیم های عربی درصدد متوقف کردن آن هستند؟

این راهپیمایی ها خطاب به امت عربی و اسلامی تاکید می کند که مسأله فلسطین، مسأله ای مرکزی برای امت عربی و اسلامی ماست و باید برای متوقف کردن روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاری کنند دستاوردهای راهپیمایی بازگشت و شکست محاصره زیاد است؛ نخست اینکه این راهپیمایی ها، مسأله فلسطین را پس از اینکه بسیار در اولویت های پایین قرار گرفته بود، به اولویت بازگرداند و امروز مسأله فلسطین و اشغال فلسطین در سطح جهانی و بین المللی مطرح شده و این اشغالگری و محاصره غزه باید از بین رود و پایان یابد. علاوه بر آن جنایت های رژیم صهیونیستی نیز رسوا و مشخص شد که این رژیم، نژادپرست و فاشیست و قاتل و جنایتکار است. همچنین این راهپیمایی ها مردم و ملت فلسطین را علیرغم اختلافات سیاسی در عرصه میدانی متحد کرد و روحیه جهاد و مبارزه را هم به مردم فلسطین بازگرداند زیرا این ملت، مردمی بیدار، مقاوم و مبارز و قادر به سازگاری با هر شرایطی هستند. از سوی دیگر راهپیمایی های بازگشت پس از افشای جنایت های صهیونیست ها، امروز بر جامعه بین المللی فشار وارد می کند که باید محاصره غزه را به صورت کامل رفع و برای نابودی اشغالگری اقدامی کند. احیاء و زنده کردن حق بازگشت در قلوب و جان های مردم ما از دیگر دستاوردهای این راهپیمایی ها است و فلسطین اشغال شده و ما به سرزمین خود بازمی گردیم و قدس پایتخت ابدی و یکپارچه فلسطینی ها است. این راهپیمایی ها موجب شکست پروژه موسوم به معامله قرن و پروژه های سازشکاری نیز شده است زیرا تمام محاسبات دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به هم زده است. راهپیمایی های بازگشت امنیت و ثبات رژیم اشغالگر قدس را متزلزل کرده و در حالتی از دستپاچگی بسر می برد. در پایان این راهپیمایی ها خطاب به امت عربی و اسلامی تاکید می کند که مسأله فلسطین، مسأله ای مرکزی برای امت عربی و اسلامی ما است و باید برای متوقف کردن روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاری کنند.

*اکنون در سالگرد جنگ ۵۱ روزه صهیونیست ها علیه نوارغزه (العصف المأکول) در سال ۲۰۱۴ هستیم. نتایج این جنگ را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا مقاومت فلسطین برای تجاوز بعدی صهیونیست ها آماده است؟

مقاومت فلسطین در سالگرد نبرد العصف المأکول، تاکید می کند که قادر بر تحمیل معادله جنگ بر رژیم صهیونیستی است ما به مقاومت فلسطین به دلیل پیروزی در نبرد «العصف المأکول» بسیار تبریک می گوییم. همچنین مقاومت فلسطین با یگان نخبگان صهیونیست مبارزه کرد و ضمن تاثیرگذاری بر اشغالگران، پس از ۵۱ روز متوالی، پیروزی را کسب کرد. مقاومت فلسطین در سالگرد نبرد العصف المأکول، تاکید می کند که قادر بر تحمیل معادله جنگ بر رژیم صهیونیستی است. جدیدا نیز تاکید کرده که می تواند ضربه هایی را بر اشغالگران وارد و شروط مقاومت را هم بر آن تحمیل کند. مقاومت همچنین توانایی ایجاد توازن بازدارنده را دارد. امروز مقاومت خیلی بهتر و قوی تر از زمان نبرد العصف المأکول است و به سمت اصول و ثوابت امت اسلامی و فلسطین حرکت می کند.

*اخیرا پارلمان ایرلند قانونی را در تحریم کالاهای تولیدی در اراضی اشغالی فلسطین تصویب کرد. اهمیت این اقدام چیست و آیا کشورهای اسلامی هم در عرصه اقتصادی اینگونه از فلسطین حمایت می کنند؟