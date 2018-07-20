به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی مهدوی ظهرجمعه درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۵۹ روستا، ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی و ۱۲۸۳ بهره بردار روستاهای بخش مرکزی و همچنین شهرهای اسالم، حویق و بخش کرگانرود تالش در معرض تنش آبی هستند، اظهارکرد: در حال حاضر با تلاش مستمر مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و مردم این تنش به حداقل رسیده است.

وی با بیان اینکه مجوز حفر ۱۴ چاه عمیق در شهرستان تالش اخذ شده است، افزود: از ۱۵ تیر ماه سال جاری ۱۱ چاه نیز با آب دهی در مدار قرار گرفته و آب رسانی می کنند که در رفع کم آبی بسیار تاثیرگذار بوده است.

فرماندار تالش با اشاره به اینکه ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی شهرستان تالش حدود هزار میلیارد تومان ارزش و منفعت اقتصادی دارد، گفت: تالش دارای ظرفیت بزرگی در حوزه کشاورزی است و ۷۰ درصد از خانوارهای این شهرستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این حوزه ارتزاق کرده و مابقی نیز در صنایع وابسته به سیستم کشاورزی فعال هستند.

وی ضمن تقدیر از زحمات کشاورزان شهرستان تالش، خاطرنشان کرد: از حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تالش، ۱۰۰ هزار تُن محصول برنج تولید می شود که امسال برخلاف پیش بینی ها با مدیریت مناسب دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه کشاورزی و همچنین کشاورزان شاهد تولید محصول خوب و با کیفیت هستیم.

مهدوی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی حوزه کشاورزی شهرستان تالش را تهدید نمی کند، اظهارکرد: نقص ها و تنش هایی در سیستم توزیع آب وجود داشت که تلاش شد تا با توزیع عادلانه آب بین کشاورزان آسیب های ناشی از کم آبی به حداقل برسد.

وی در ادامه ضمن عذرخواهی از کشاورزانی که به علت کمبود آب دچار خسارت و آسیب شدند، یادآورشد: سیستم آبیاری شهرستان تالش ۱۰۰ درصد سنتی است و با توجه به کاهش شدید بارش باران و عدم تغذیه منابع سنتی آبی از بالا دست رودخانه ها معضل کم آبی مشهود و در این رابطه مشارکت کشاورزان تالش و همراهی در آبیاری به مزارع به رغم وجود سختی ها، مثبت و قابل توجه بود.

شهرستان تالش با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری غرب استان گیلان قرار دارد و دارای چهار بخش حویق، کرگانرود، اسالم و بخش مرکزی است.