۱۵۴۲ نفر برای شوراهای روستایی تالش ثبت نام کردند

رضا جمشیدی سه‌ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۵۴۲ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان تالش نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰۵ نفر بانوان هستند.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت داوطلبان نسبت به دوره قبل رشد داشته است، افزود: در دوره گذشته شمار ثبت‌نام‌کنندگان کمتر بود و امسال افزایش ۱۰۶ نفری داوطلبان را شاهد هستیم که این موضوع بیانگر پویایی اجتماعی و استقبال مردم از نقش‌آفرینی در مدیریت محلی است.

فرماندار تالش با تشریح آمار ثبت‌نام‌شدگان به تفکیک بخش‌ها تصریح کرد: در بخش مرکزی ۴۹۹ نفر برای ۷۲ روستا، در بخش اسالم ۳۵۸ نفر برای ۶۱ روستا، در بخش جوکندان ۱۳۵ نفر برای ۲۲ روستا، در بخش کرگانرود ۲۶۱ نفر برای ۴۳ روستا و در بخش حویق ۲۹۳ نفر برای ۴۹ روستا ثبت‌نام کرده‌اند.

جمشیدی سه‌ساری همچنین خاطرنشان کرد: از مجموع داوطلبان، حدود یک‌هزار نفر دارای شغل آزاد هستند که این امر نشان‌دهنده حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی و مشاغل محلی در عرصه مدیریت روستایی است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات در برخی روستاها برای نخستین‌بار بیان کرد: در روستاهای سووتون (سوباتان) و باباسرا از بخش کرگانرود و نیز روستاهای دهنه سراگاه و مینارابین، برای نخستین‌بار انتخابات شوراهای اسلامی روستا برگزار می‌شود که گامی مهم در راستای تقویت ساختارهای مردمی و توسعه متوازن مناطق روستایی به‌شمار می‌رود.

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبان گفت: شوراهای اسلامی روستا نقش مؤثری در پیگیری مطالبات مردمی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی دارند و انتظار می‌رود با حضور افراد توانمند، متخصص و دارای روحیه خدمت، شوراهایی کارآمد و پاسخگو شکل گیرد.

وی در پایان از آمادگی کامل هیئت‌های اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند در سطح شهرستان خبر داد و از مردم خواست با مشارکت گسترده در روز رأی‌گیری، زمینه تقویت مدیریت محلی و توسعه پایدار روستاها را فراهم کنند.