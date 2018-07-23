بررسی آثارخطی موجود درهمدان توسط نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ و با هدف زمینه سازی برای ثبت آثار مکتوبی از فرهنگ و تاریخ مردم استان همدان در حافظه ملی و حافظه جهانی، نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی، اسناد و کتب خطی و نادر موجود در استان را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان افزود: در حاشیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی و اولین نشست کمیته حافظه جهانی در استان همدان، دبیر علمی کمیته ملی حافظه جهانی در ایران و عضو کمیته حافظه جهانی به اتفاق هیئت همراه و شرکت کنندگان در کارگاه، از مرکز اسناد و نسخ خطی دانشگاه بوعلی سینا، مرکز اسناد آرامگاه ابن سینا و مجموعه شخصی عباس فرهادی یکی از مجموعه داران استان همدان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید آثار موجود مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و مقرر شد نتایج بررسی های ثانویه با هدف ثبت تعدادی از آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی و حافظه جهانی سازمان یونسکو به عنوان میراث مستند و ماندگار از ایران و استان همدان، اعلام و مقدمات این اقدام فراهم شود.

تکلو با قدردانی از همکاری دانشگاه بوعلی و میراث فرهنگی برای فراهم کردن زمینه بازدید از این اسناد عنوان کرد: سایر دستگاه های اجرایی استان که مجموعه ای از نسخ خطی و کتب نادر در اختیار دارند باید بدانند که این آثار میراث نسل گذشته برای آیندگان است و باید ضمن نگهداری اصولی و تخصصی، تصویر و اطلاعات آنها در دسترس محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار داده شود.

وی تاکید کرد: در صورت ثبت هر کدام از آثار موجود در فهرست حافظه ملی یا جهانی، خود اثر کماکان در اختیار مجموعه ارائه دهنده باقی خواهند بود و در صورت تمایل به نگهداری و بهره برداری بهتر و اصولی تر به آرشیو مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور منتقل می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با احداث بانک کتب خطی و نادر، موزه اسناد تاریخی و میراث مکتوب و اولین مرکز مطالعات تاریخی و تاریخ پژوهی غرب کشور در همدان مجموعه مناسبی برای نگهداری و بهره برداری از این اسناد ایجاد شود.