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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور عنوان کرد:

بررسی آثارخطی موجود درهمدان توسط نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی

بررسی آثارخطی موجود درهمدان توسط نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی

همدان - مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از بررسی آثارخطی موجود در همدان توسط نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با رویداد گردشگری همدان ۲۰۱۸ و با هدف زمینه سازی برای ثبت آثار مکتوبی از فرهنگ و تاریخ مردم استان همدان در حافظه ملی و حافظه جهانی، نمایندگان کمیته ملی حافظه جهانی، اسناد و کتب خطی و نادر موجود در استان را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان افزود: در حاشیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی و اولین نشست کمیته حافظه جهانی در استان همدان، دبیر علمی کمیته ملی حافظه جهانی در ایران و عضو کمیته حافظه جهانی به اتفاق هیئت همراه و شرکت کنندگان در کارگاه، از مرکز اسناد و نسخ خطی دانشگاه بوعلی سینا، مرکز اسناد آرامگاه ابن سینا و مجموعه شخصی عباس فرهادی یکی از مجموعه داران استان همدان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید آثار موجود مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و مقرر شد نتایج بررسی های ثانویه با هدف ثبت تعدادی از آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی و حافظه جهانی سازمان یونسکو به عنوان میراث مستند و ماندگار از ایران و استان همدان، اعلام و مقدمات این اقدام فراهم شود.

تکلو با قدردانی از همکاری دانشگاه بوعلی و میراث فرهنگی برای فراهم کردن زمینه بازدید از این اسناد عنوان کرد: سایر دستگاه های اجرایی استان که مجموعه ای از نسخ خطی و کتب نادر در اختیار دارند باید بدانند که این آثار میراث نسل گذشته برای آیندگان است و باید ضمن نگهداری اصولی و تخصصی، تصویر و اطلاعات آنها در دسترس محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار داده شود.

وی تاکید کرد: در صورت ثبت هر کدام از آثار موجود در فهرست حافظه ملی یا جهانی، خود اثر کماکان در اختیار مجموعه ارائه دهنده باقی خواهند بود و در صورت تمایل به نگهداری و بهره برداری بهتر و اصولی تر به آرشیو مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور منتقل می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با احداث بانک کتب خطی و نادر، موزه اسناد تاریخی و میراث مکتوب و اولین مرکز مطالعات تاریخی و تاریخ پژوهی غرب کشور در همدان مجموعه مناسبی برای نگهداری و بهره برداری از این اسناد ایجاد شود.

کد مطلب 4354700

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