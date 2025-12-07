اسناد ملی در خدمت پژوهشگران؛ غرفه کتابخانه ملی در همدان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه بوعلی سینا همدان با اشاره به مشارکت فعال مدیریت منطقه غرب کشور در این نمایشگاه اظهار کرد: هدف اصلی این حضور، معرفی
ظرفیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و نیز تبیین نقش این مدیریت در تقویت زیستبوم پژوهش در منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان است.
وی افزود: غرفه این مدیریت با محوریت «معرفی نقش اسناد در توسعه علمی و فرهنگی» طراحی شده و تلاش شده است تصویری روشن و دقیق از گستره فعالیتهای پژوهشی سازمان ارائه شود؛ از تازهترین انتشارات و محصولات علمیپژوهشی گرفته تا نمایش مجموعهای از اسناد و عکسهای تاریخساز که میتواند الهامبخش پژوهشگران، اساتید و دانشجویان باشد.
مدیر منطقه غرب کشور معرفی کامل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شیوههای دسترسی برخط به منابع آرشیوی و کتابخانهای را از بخشهای مهم این حضور عنوان کرد و افزود: این امکان میتواند مسیر پژوهشهای دانشگاهی و مطالعات تخصصی را برای جامعه علمی تسهیل کند.
زارعی همچنین از برگزاری سلسله نشستهای «تحولات علمی و فرهنگی همدان در آئینه اسناد» در استودیوی ویژه مستقر در غرفه خبر داد و گفت: این نشستها با حضور اساتید، پژوهشگران و کارشناسان برگزار میشود و مجموعه مباحث ضبط و پس از تدوین، در قالب لوح فشرده و نیز از طریق بسترهای فضای مجازی منتشر خواهد شد. این اقدام در راستای غنای همایش بزرگ «همدان مرکز همه ارزشهای تمدنی کشور» انجام میشود.
وی با قدردانی از دانشگاه بوعلیسینا برای میزبانی نمایشگاه و فراهمکردن فضای تعامل علمی، نقش دانشگاهها را در خط مقدم تولید علم و اندیشه مهم دانست و گفت: پیوند مستمر دانشگاه و آرشیو ملی میتواند موجب ارتقای کیفیت تحقیقات و تربیت نسل پژوهشگر توانمند در حوزههای تاریخی، فرهنگی و میانرشتهای شود.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور همچنین از همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری همدان در طراحی و اجرای غرفه تقدیر کرد و افزود: همافزایی دستگاههای فرهنگی شهر نقشی مؤثر در تقویت زیستبوم پژوهش و فرهنگ در همدان دارد.
زارعی تأکید کرد: مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور همچنان آماده همکاری با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فرهنگی برای گسترش دسترسی به منابع تاریخی و آرشیوی است و حضور در این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تعمیق این همکاریها فراهم کرده است.
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه در دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلیسینا برگزار میشود و میزبان علاقهمندان، پژوهشگران و دانشگاهیان است.
