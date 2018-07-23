به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کوثری مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی صبح امروز در نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه به تشریح برنامههای این موسسه نشر در سال جاری پرداخت.
در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمار انتشار ۱۹۳ کتاب در سال ۱۳۹۵ و ۳۳۶ کتاب در سال ۱۳۹۶ عنوان داشت که این موسسه در چهارنماهه ابتدایی سال جاری ۱۴۴ عنوان کتاب منتشر کرده است و تا پایان سال جاری این رقم به ۲۵۰ عنوان کتاب خواهد رسید.
به گفته کوثری از میان آثار منتشر شده در سال ۱۳۹۵، تعداد ۸۵ اثر چاپ نخست بوده است و در سال ۱۳۹۶ این رقم به ۱۱۱ جلد رسیده و در چهارماهه ابتدایی سال جاری این عدد ۸۶ عنوان کتاب بوده است.
کوثری در بخش دیگری از این نشست خبری به معرفی تازههای نشر این موسسه پرداخت و عنوان کرد: در عرصه تکنگاری فیلم امسال مجموعهای یازده جلدی را در نمایشگاه کتاب عرضه کردیم که به زودی به ۳۰ مجلد نیز خواهد رسید. دایره المعارف ۴ جلدی سینمای جهان نیز در موسسه در دست ترجمه قرار گرفته است. مجموعهای نیز با عنوان «راهنمای پرسشگران» در دست انتشار داریم که به بیان مفاهم مورد توجه فیلسوفان بزرگ جهان پرداخته است و از نظر حجم و نوع بیان مناسب مخاطب ایرانی به شمار میرود. همچنین مجموعه کتابهای ادبیات کمبریج را در تفاهمی با ناشر و بدون پرداخت وجه در ایران ترجمه و منتشر میکنیم.
کوثری همچنین گفت: در بخش کودک و نوجوان سال گذشته اتفاقات مهمی در انتشارات رخ داد که از جمله آنها انتشار مجموعه هنر برای کودکان بود که به معرفی آثار نقاشی مهم دنیا برای کودکان میپردازد. این مجموعه تاکنون در شش مجلد منتشر شده و یک مجلد دیگر از آن نیز در دست انتشار است. در حوزه رمان نوجوان نیز ۱۵ عنوان از آثار تولید شده در آمادمی رمان مجموعه با نظارت آقای فریدون عموزاده خلیلی منتشر شده است کما اینکه سعی کردیم در این حوزه کتابها را با جلد سخت و با حفظ قیمت منتشر کنیم تا آثار ماندگاری بالاتری داشته باشند.
وی همچنین از انتشار مجموعهاز بر اساس آثار ۴۰ نویسنده انقلاب اسلامی در چهلمین سال پیروزی انقلاب خبر داد و افزود: یک جشنواره عکس درباره انقلاب اسلامی و نیز کتابی از نقطهنظرهای نویسندگان خارجی درباره انقلاب اسلامی نیز در دستور کار ماست.
کوثری همچنین به افزوده شدن دو بخش تازه به جایزه ملی دهخدا که با حمایت این موسسه برگزار میشود اشاره کرد و گفت: بخش داوری آثار تالیف و ترجمه شده به زبانهای انگلیسی فرانسه و آلمانی را امسال به این جایزه افزودهایم و بخشی ویژه نیز برای چهل سالگی انقلاب اسلامی در دل آن قرار دادهایم.
کوثری در بخش دیگری از معرفی آثار در دست انتشار این موسسه بزرگ نشر به انتشار مجموعه کتابهای اشمیت در زمینه عکس و خاطرهنگاری و مجموعه از آثار هنری گویا(هنرمند اسپانیایی) و نیز مجم.وعه چهار جلدی آثار وودکات و نیز کتاب «پارچههای ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت» نیز اشاره کرد.
مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در ادامه به فعالیتهای شرکت فرهنگ فیلم وابسته به این موسسه اشاره کرد و گفت: با تولید فیلم سینمایی « همچنان که میمردم» ما توانستیم مجوز فعالیت در عرصه فیلم سینمایی بلند را دریافت کنیم. کار سینمایی بعدی ما که در مرحله اجرا قرار دارد ساخت اثری سینمایی بر اساس داستان «اتوبوس» از هوشنگ مرادی کرمانی است که توسط کمال تبریزی کارگردانی میشود و در حال حاضر در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد و امیدواریم به جشنواره فیلم فجر امسال برسد. همچنین مقدمات ساخت یک سریال تلویزیونی با همکاری سازمان تامین اجتماعی را تدارک دیدهایم. در حوزه انیمیشن نیز بیست عنوان از آثار کودک ما در قالب «کات اوت» به انیمیشن تبدیل شده که به زبان عربی نیز ترجمه و در دست بازاریابی است.
کوثری همچنین از راهاندازی سیستم «CGI» با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی در این موسسه خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری شرکت ما به عنوان شرکت پایلوت حمایت از استارتآپهای فعال در حوزه کمیک استریپ انتخاب شد و بر این اساس از انتهای هفته جاری یک دوره مقدماتی برای فعالان در این عرصه برگزار میکنیم که به آنها اصول شکلگیری گروههای تصویرگری و تبدیل آنها به شرکت و وارد شدن به فارز فعالیت اقتصادی تعلیم داده میشود.
کوثری با اعلام در دست تولید قرار گرفتن اپلیکیشن تخصصی این موسسه از حضور آثار منتخب تالیفی در زمینه کودک و نوجوان و علوم اجتماعی منتشر شده در این موسسه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و بولونیا خبر داد و گفت: یک مجموعه ده جلدی در این زمینه با همکاری وزارت ارشاد در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت مستقل عرضه و معرفی میشود.
کوثری همچنین از طراحی سیستم توزیع کتاب جدیدی در این موسسه با محوریت توزیع موقعیتی کتاب خبر داد.
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