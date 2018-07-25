تهدید نفتی آمریکا به راحتی قابل پاسخگویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم تحویلدهی ۱۰ فروند جنگنده سوخو ۲۲ که به دست متخصصان نیروی هوافضای سپاه بازآماد شدهاند، گفت: انگیزه جامع، گسترده و همت بالای نیروی هوایی سپاه در انجام کارهای تحقیقاتی و فناوری، غیر ازعرصههای موشکی، پهبادی و پدافندی موجب شد این توان در عرصه عملیات پروازی و جنگندهها هم به کار گرفته شود.
سرلشکر جعفری افزود: با اثبات توانمندی نیروی هوایی سپاه تصمیم گرفته شد هواپیماهای سوخو ۲۲ موجود در کشور، بازسازی و عملیاتی شوند.
وی با اشاره به بازسازی این هواپیماها در مدت کوتاه گفت: امروز به همت متخصصان نیروی هوایی سپاه، شاهد اضافه شدن این هواپیماها به ناوگان پروازی کشور هستیم.
سرلشکر جعفری در ادامه با اشاره به مواضع انقلابی اخیر رئیسجمهور در واکنش به تهدیدات ترامپ گفت: اگر توانمندیهای امروز سپاه که برگرفته از همت و اراده متخصصان جوان انقلابی است و بخشی از آن در نیروی هوافضای سپاه مشاهده شد که در شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری قابلیت بروز و ظهور دارد، به گوش رئیسجمهور ماجراجوی آمریکا برسد، هرگز از این غلطها نخواهد کرد و به این باور خواهد رسید که تهدید نفتی نیز به راحتی قابل پاسخگویی است.
نظر شما