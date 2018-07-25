محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۰ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: دیروز شهروندان ۵۹۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۱۷ مورد منجر به عملیات شده، ۳۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۲۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۹۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۰ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار شهید فهمیده، حریق باغ در دانشگاه آزاد، حریق مخروبه در خیابان تختی، حریق درختان در پارک حجازی و ۶ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در جاده سد، بلوار نجفی، چشین، عباس آباد، سعیدیه و بلوار شهید فهمیده بوده است.

وی گفت: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۴ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار کاشانی، شهرک مدرس، فردوسی و خیابان بوعلی، نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک الوند، نجات حیوانات در کمال آباد و عملیات امداد و نجات در حادثه انفجار گاز در روستای چشین توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد ۷ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.