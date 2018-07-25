به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با اصحاب رسانه بابیان اینکه یکی از اقدامات حفاظت از محیطزیست سمنان برای تأمین امنیت زیستگاهی یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود بهمثابه مهمترین زیستگاه اینگونه نادر جانوری، جلوگیری از تعارض بین حضور دام اهلی و یوز است، تأکید کرد: این طرح باهدف امنیت بیشتر یوز آسیایی اجرایی میشود.
وی افزود: اهمیت زیستبوم توران ازلحاظ زیستگاهی، گونهای و ژنتیکی علیالخصوص دارا بودن گونه منحصربهفرد ملی و بینالمللی یوزپلنگ آسیایی، بر همگان روشن است اما از سوی دیگر این منطقه در هنگام چرای زمستانه میزبان دام عشایر است که این امر خطر تعارض بین دامها و یوز را افزایش میدهد.
همراهی دستگاه های اجرایی و سمن های محیط زیستی
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان سمنان گفت: در فصل قشلاق هیچ عرصه بلامعارضی حتی در پارک ملی توران وجود ندارد لذا این اداره کل با تشکیل ستاد ساماندهی دام استان با اولویت منطقه توران سعی کرده تا با بسیج همگانی اعم از دستگاههای دولتی و اجرایی، تشکلهای مردمنهاد زیستمحیطی خصوصاً جوامع محلی و بومی و عشایر و دامداران منطقه ایجاد تعادل بین دام و مرتع و شرایط زیستگاهی را برای توسعه و غنای زیستی علف خواران مورد تغذیه گوشت خوران علیالخصوص یوزپلنگ ایجاد کند.
دامنگیر گفت: این امر باعث میشود تا شرایط زیستگاهی برای گونه باارزش یوز پلنگ آسیایی مطلوب تر از پیش فراهم آورده شود.
وی افزود: دیگر اقدام محیطزیست بلامعارض کردن سامانه های عرفی باقی مانده در داخل پارک ملی توران نیز با همکاری ارگانهای ذیربط شامل بسیج، منابع طبیعی و سمن های مردمی است که خوشبختانه برای اولین بار باعث شد تا این منطقه که زیستگاه یوز است، امنیت بهتری را داشته باشد.
نظر شما