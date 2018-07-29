رئیس مجمع واردات: ثبت سفارش واردات کالا متوقف شده است

علیرضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف ثبت سفارش واردات کالاها خبر داد و گفت: دولت به دلیل بررسی ثبتسفارشهای قبلی واردات، هر گونه ثبت سفارش جدید برای واردات کالا را متوقف اعلام کرده تا بتواند به سفارشهای قبلی رسیدگی کند؛ این در حالی است که هر یک از این پروندهها، باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید شود و مجدد برای انجام عملیات ثبتسفارش، مجوز داده شود.
رئیس مجمع واردات افزود: تمام فضایی که اکنون دولت پیش روی واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید و به صورت کلی واردکنندگان کالا قرار داده است، یک فضای مبهم است و حتی صادرکنندگان نیز نمیدانند که باید چگونه با یک واردکننده برای فروش ارز حاصل از صادرات خود در ارتباط باشند؛ این در حالی است که ارزهای حاصل از صادرات برای عرضه در بازار ثانویه نیز، اکنون بدون مشتری مانده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر واردکننده نیز با تغییراتی که در شکل ثبت سفارش واردات کالاهایشان ایجاد شده است، نمیدانند چه باید کنند و اکنون باید به صراحت گفت که تمامی بنگاههای اقتصادی ایران اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همه بلاتکلیف هستند و هیچ کس نمیتواند به این موضوع پاسخ دهد که در شرایط فعلی باید چه کرد.
به گفته مناقبی، اکنون تمامی فعالان اقتصادی منتظر هستند که ببیند چه دستورالعمل و بخشنامهای بابت ثبت سفارش واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان صادر میشود؛ این در شرایطی است که تبعات چنین رفتارهایی با تولید اکنون هنوز مشخص نیست؛ چراکه در انبارها انباشت کالا وجود داشته و اکنون تولیدکنندگان از موجودی انبارهای خود استفاده میکنند.
وی اظهار داشت: تولید اکنون با شرایط بسیار سختی مواجه است و بسیاری از تولیدکنندگان نمیتوانند کالاهای خود را به دلیل تعدد بخشنامهها، ترخیص کنند؛ این در حالی است که اکنون انباشت کالا در گمرکات نیز به چشم میخورد و این امر، هزینه تولید را بالا میبرد. پس چنین شرایطی میتواند آرام آرام تولید را مختل کرده و کارخانجات را در مضیقه بیندازد؛ چراکه وقتی مواد اولیه و کالای واسطهای در اختیار تولید نیست و دولت نیز جلوی واردات برخی از اقلام مورد نیاز تولید و مصرف را گرفته است، در عمل مشکلاتی ایجاد میکند که در میانمدت و درازمدت، آثار خود را بر روی تولید کالا نشان خواهد داد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان تشکلهای وارداتی، به صورت مداوم گزارشهای مرتبط با حوزه تولید را اعلام کرده و وضعیت مبهم کشور را به مسئولان هشدار میدهیم، حتی گاهی اوقات مصداقی آن دسته از واردکنندگان و تولیدکنندگانی را که به دلیل مشکلات ناشی از تصمیمات خلقالساعه دولتی که خود نوعی خودتحریمی به شمار میرود را به دولت اعلام میکنیم که چنین رفتاری باعث تعدیل نیرو شده است.
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