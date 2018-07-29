با نمایشگر هوشمند جدید در مورد هر چیزی صحبت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، عرضه نمایشگر هوشمندی که بتواند به تمامی سوالات و درخواست های کاربران پاسخ دهد، تا به حال سابقه نداشته و نشان می دهد گوگل قصد دارد سطح استفاده از فناوری طراحی شده برای بلندگوهای هوشمند خود را ارتقا دهد.

نمایشگر یادشده که از قابلیت های دستیارصوتی هوشمند گوگل یا Google Assistant برخوردار است دارای نمایشگری ۱۰ اینچی است و ۲۵۰ دلار قیمت دارد.

این محصول با صدای فرد قابل کنترل است و از طریق نمایشگر آن می توان اطلاعات زیادی را دریافت کرد. به عنوان مثال کاربر می تواند از نمایشگر لنووو در مورد نتایج بازی ها و مسابقات ورزشی شب گذشته سوال کند، آخرین وضعیت آب و هوا را جویا شود یا در مورد اخبار کسب اطلاع کند. البته کاربران می توانند به جای دریافت پاسخ های صوتی، جواب سوالاتشان را بر روی نمایشگر مشاهده کنند.

در صورتی که از حساب کاربری گوگل برخوردارید، می توانید این نمایشگر را به برنامه گوگل هوم آیفون یا گوشی اندرویدی خود متصل کنید تا ظرف چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که تصور می کنید برای شما ارزشمند است و بیشتر به دردتان می خورد.

این محصول حتی می تواند دستورالعمل های آشپزی مختلف را در اختیار شما قرار دهد و شما بعد از قرائت یا گوش کردن به هر بخش از این دستورالعمل و اجرای آن می توانید به گوگل بگویید "خب بخش بعدی" تا اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

نمایشگر یاد شده با برنامه گپ ویدئویی Duo گوگل نیز سازگار است و لذا برای برقراری تماس های ویدئویی نیز قابل استفاده است.