انتشار ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت راهداری/احتمال افزایش عوارض

به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت شورای اقتصاد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی با عاملیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز شد برای حفظ و نگهداری راههای شریانی کشور، اوراق مشارکت ریالی منتشر و عرضه کند.

بر اساس این مصوبه، سازمان راهداری می تواند تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان به انتشار اوراق مشارکت صرفا برای «ارتقای ایمنی جاده های کشور»، «بهبود رویه های راه ها» و «اجرای طرح های ایمن سازی و نگهداری راه های شریانی کشور» اقدام کند.

همچنین این شورا، سازمان راهداری را مکلف کرده تا بازپرداخت سودهای علی الحساب، کارمزد و سایر هزینه های ناشی از انتشار اوراق مشارکت را از محل منابع داخلی خود تأمین کند. همچنین این سازمان باید اعتبار لازم برای هزینه های مذکور را در بودجه سنواتی خود منظور کند.

عوارض آزادراه ها بیشتر می شود؟

گفتنی است از دیگر مصوبات دیروز شورای اقتصاد، مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ارئه پیشنهادات خود در خصوص بازنگری در نرخ عوارض آزادراهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ۳ آزادراه تهران ـ قم، کرج ـ قزوین و بخش کوچکی از آزادراه بندرعباس ـ سیرجان که در استان هرمزگان واقع است، آزادراه دولتی هستند که نرخ عوارض این آزادراه ها در شورای اقتصاد به تصویب می رسد.

بر اساس قانون، عوارض سایر آزادراه ها که خصوصی محسوب می شوند، توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می شود.

داوود کشاورزیان رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر نیز پیش از این از ارائه پیشنهاد این سازمان به شورای اقتصاد برای افزایش عوارض آزادراه های دولتی از جمله آزادراه تهران ـ قم تا سقف ۱۵۰۰ تومان (سه برابر نرخ فعلی) و مخالفت شورای اقتصاد با آن خبر داده بود.