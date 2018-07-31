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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

نماینده پارلمان اروپا:

ترامپ و پوتین در صدد فروپاشی اروپا هستند

ترامپ و پوتین در صدد فروپاشی اروپا هستند

نماینده پارلمان اروپا معتقد است که روسای جمهوری آمریکا و روسیه یک هدف مشترک دارند و آن فروپاشی اروپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «راینهارد بوتیکوفر» نماینده آلمانی پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه موگن پست در خصوص دیدار اخیر روسای جمهوری روسیه و آمریکا اظهار داشت: «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهوری آمریکا و اروپا یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن فروپاشی اروپا است. 

وی در ادامه افزود: اروپا باید از کاغذبازی های بی مورد دست برداشته و بر چشم اندازها و برنامه های تعیین شده خود تمرکز کند.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین خاطر نشان کرد: آمریکا و روسیه درصدد هستند تا با ایجاد موانعی برای اروپا عاملی برای به بن بست کشاندن و به حالت سکون در آوردن اروپا شوند. 

گفتنی است که آمریکا و اروپا مدتی است بر سر اعمال تعرفه های گمرکی از سوی ترامپ دچار اختلاف نظر شده که بر مناسبات اقتصادی دوجانبه آنها تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 4361873
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      روسها بااعمال نفوذ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا موفق شدندفردی را بعنوان رئیس جمهور ایالات متحده بمردم آمریکا تحمیل کنند که هیچ دانش و سوادسیاسی ندارد و صرفا یک تاجر است.حالا سیاستشان را دنبال میکنند

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