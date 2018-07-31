ترامپ و پوتین در صدد فروپاشی اروپا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «راینهارد بوتیکوفر» نماینده آلمانی پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه موگن پست در خصوص دیدار اخیر روسای جمهوری روسیه و آمریکا اظهار داشت: «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهوری آمریکا و اروپا یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن فروپاشی اروپا است.

وی در ادامه افزود: اروپا باید از کاغذبازی های بی مورد دست برداشته و بر چشم اندازها و برنامه های تعیین شده خود تمرکز کند.

این نماینده پارلمان اروپا همچنین خاطر نشان کرد: آمریکا و روسیه درصدد هستند تا با ایجاد موانعی برای اروپا عاملی برای به بن بست کشاندن و به حالت سکون در آوردن اروپا شوند.

گفتنی است که آمریکا و اروپا مدتی است بر سر اعمال تعرفه های گمرکی از سوی ترامپ دچار اختلاف نظر شده که بر مناسبات اقتصادی دوجانبه آنها تاثیرگذار بوده است.