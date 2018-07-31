ذخیره خونی کشور ۷ برابر نیاز روزانه/استفاده از ظرفیت هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پور فتح الله روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون، اظهارداشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، یکی از مشکلات مراکز انتقال خون در زمان بحران و پاتوژن های جدید نیاز به افزایش مصرف خون است به طوری که با یک اپیدمی آنفلوانزا شاهد افزایش مصرف خون هستیم.

وی ادامه داد: تفاهم نامه سازمان انتقال خون با جمعیت هلال احمر باعث خواهد شد که بتوانیم از ظرفیت نیروهای داوطلب در زمان بحران که نیاز به خون افزایش می یابد، استفاده کنیم.

پورفتح الله همچنین به همکاری های بین المللی با جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مراکز انتقال خون در دنیا در جمعیت های ملی هلال احمر و صلیب سرخ شکل گرفته اند که ما نیز می بایست در این زمینه با هلال احمر همکاری داشته باشیم تا بتوانیم سلامت خون را در خارج از کشور مدیریت کنیم.

به گفته مدیرعامل سازمان انتقال خون، در حال حاضر شاخص اهدای خون در ایران ۲۷ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است که این آمار دو برابر کشورهای همسطح ما است.

وی افزود: شاخص اهدای خون در کشورهای با درآمد بالا ۳۳ واحد به ازای هزار نفر جمعیت و در کشورهای با درآمد متوسط ۱۳ واحد است.

پورفتح الله با تاکید بر اینکه سازمان انتقال خون ایران از استانداردهای جهانی برخوردار است، ادامه داد: در سه سال گذشته ۴ میلیون واحد پلاسما برای تولید دارو به اروپا ارسال شده که تمامی این پلاسماها استانداردهای اتحادیه اروپا را کسب کرده اند به طوری که آزمایش های صورت گرفته بر روی این ۴ میلیون واحد پلاسما نشان داده که میزان هپاتیت B و C و همچنین HIV همسطح کشورهای اروپایی و بهتر از آمریکا بوده است که این نشان می دهد سلامت خون ایرانی ها در سطح کشورهای اروپایی و بالاتر از آمریکا است.

وی به میزان ذخیره خون و فرآورده های خونی در کشور اشاره کرد و گفت: این میزان ۵ تا ۷ برابر مصرف روزانه خون و فرآورده های خونی در کشور است.

در ادامه دکتر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به امضای تفاهم نامه با سازمان انتقال خون تاکید کرد: این تفاهم نامه باعث می شود خدمات داوطلبان اهدای خون گسترش یافته و منجر به تشویق مردم برای اهدای خون شود.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر در راستای ارتقای سلامت مردم وظایفی را برعهده دارد، تصریح کرد: ما در هر شرایطی که باعث شود به سلامت مردم و همچنین کاهش درد و رنج بیماران کمک شود، آماده همکاری با همه سازمان ها و نهادها هستیم.

پیوندی با اشاره به نیاز به خون در زمان وقوع بحران اظهارداشت: این همکاری باعث می شود تا سازمان انتقال خون در زمان حوادث و سوانح دغدغه کمتری برای تامین خون داشته باشد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، در سال جاری ۱۴ هزار داوطلب این نهاد خون اهدا کرده اند و در سال گذشته ۷۰ هزار نفر از نیروهای داوطلب هلال احمر به مراکز انتقال خون مراجعه داشته اند.