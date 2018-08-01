تقدیر وزیر ارشاد از روند رو به رشد اوقاف در اجرای مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در چهلو هفتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و قرآنی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیتهای سیو پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه اقدامات مناسب و روند رو به تکاملی در این دوره از مسابقات داشته است که جای تقدیر دارد.
وی افزود: این مسابقات که سابقه سیو پنج ساله دارد، یکی از نقطههای عطف و ارتباطی ما با جهان اسلام به شمار میآید و از اهمیت زیادی برخوردار است.
صالحی در ادامه با تاکید به برخی ملزومات در برگزاری این مسابقات ادامه داد: برگزاری مسابقات بینالمللی قرآنکریم علاوه بر ایران، در کشورهای دیگری نیز برگزار میشود که مقایسه شاخصی با این مسابقات ضروری است. بر اساس این شاخصها، میتوان به نقاط قوت و ضعف اقدامات خود در این زمینه پی برد و به تقویت آنها پرداخت.
وی تاکید کرد: باید به گونهای عمل کرد که ایران اسلامی در این زمینه به عنوان مرکز، مرجع و پایگاه قرآنی در جهان اسلام مطرح شود، ولی دستیابی به این امر منوط به قابل ارجاع و مستند بودن است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت افکارسنجی در انجام فعالیتها از جمله برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم ادامه داد: افکارسنجی به بهرهبرداری از چگونگی رضایت مخاطبان و موثران هر حوزه و برنامه کمک میکند. بر اساس هر افکارسنجی، باید به جمعبندی نقاط قوت و ضعف و اولویتهای مربوطه پرداخت.
وی در عین حال تصریح کرد: افکارسنجیها نباید به برنامه تکراری و بدون هیچگونه خروجی سازمان و نهاد منجر شود، بلکه تبدیل نتایج آن به برنامههای عملیاتی از ضروریات است.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود بر بازپروری برنامهها تاکید کرد و گفت: برگزاری هر برنامه و جشنواره یک سرمایه محتوایی محسوب میشود و باید آن را در فضای حقیقی و مجازی تکثیر کرد.
وی همچنین با اشاره به اهداف کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی، ترویجی و قرآنی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بهره بردن از فکر و ظرفیتهای اعضای کمیسیون و سازمانها و نهادهای مرتبط یکی دیگر از اهداف این کمیسیون است که در عملیاتی کردن آن باید اهتمام داشته باشیم.
در ابتدای این جلسه عبدالهادی فقهیزاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مجموعه فعالیتهای این کمیسیون گفت: این کمیسیون دارای ٤ کارگروه قرآن و فعالیتهای بینالمللی، قرآن و هنر، کارگروه قرآن و رسانه و کارگروه قرآن، نشر و تبلیغات است.
در بخش دیگری از این جلسه حجتالاسلام والمسلمین حسینی نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه گزارشی از مجموعه فعالیتها، اقدامات و روند چگونگی برگزاری سیو پنجمین مسابقات بینالمللی قرآن کریم ارائه داد.
در این جلسه همچنین بر اساس تصویب اکثریت اعضای کمیسیون مقرر شد ریاست کارگروه قرآن، نشر و تبلیغات را محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عهدهدار شود.
همچنین در این جلسه احکام اعضای کارگروههای تخصصی کمیسیون فعالیتهای تبلیغی ترویجی و قرآنی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها اعطا شد.
