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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۱

محمدعلی کیانی در گفتگو با مهر:

یک کمدی پرفروش می‌سازیم/ فیلم ما دیالوگ‌های سخیف ندارد

یک کمدی پرفروش می‌سازیم/ فیلم ما دیالوگ‌های سخیف ندارد

محمدعلی کیانی تهیه کننده سینما قصد دارد کمدی «تیولا» را به کارگردانی رحیم بهبودی فر بسازد.

محمدعلی کیانی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر در تدارک اکران فیلم سینمایی «هشتگ» به کارگردانی رحیم بهبودی فر هستیم تا در صورت امکان آن را اوایل آبان ماه توسط شرکت «راه عرفان» به مدیریت محسن مسافرچی روی پرده ببریم.

وی افزود: به نظرم بهترین زمان اکران «هشتگ» آبان ماه است چرا که در آن زمان از مشغولیت هایِ اولِ مهر ماهِ دانش آموزان خود رها شده اند.

کیانی با اشاره به دیگر اثرش با نام «تیولا» به کارگردانی رحیم بهبودی فر بیان کرد: در حال حاضر مراحل بازنویسی نهایی این اثر توسط رحیم بهبودی فر سپری می شود البته ما هنوز درخواست پروانه ساخت نداده ایم زیرا فیلمنامه باید کامل شود.

این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه ما به دنبال ساخت یک کمدی پرفروش چند میلیاردی هستیم باید روی فیلمنامه «تیولا» تمرکز زیادی بکنیم. ما نمی خواهیم یک فیلم سخیف با دیالوگ های ناهنجار بسازیم و مثل خیلی از فیلم هایی باشیم که دیالوگ های سخیفی دارند. من مخالف چنین آثاری هستم و معتقدم یک فیلم در عین حال که باعث سرگرمی و خنده مخاطبان می شود باید حاوی نکات اخلاقی خوبی هم برای آنها باشد.

کد مطلب 4362128
زهرا منصوری

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