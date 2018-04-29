«هشتگ» شهریور اکران می شود/ ساخت «تیولا» با موضوع کمدی

محمد علی کیانی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «هشتگ» به کارگردانی رحیم بهبودی فر بیان کرد: مشغول آماده سازی این اثر برای اکران عمومی هستیم البته یک نسخه از آن را هم برای نمایش در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ارسال کرده ایم. این را هم باید بگویم که ما همزمان مشغول مذاکره با ۲ پخش کننده هستیم اما هنوز با آنها به قطعیت نرسیده ایم.

به گفته کیانی، به تازگی پروانه نمایش این اثر دریافت شده است و قصد دارند فیلم را در در اواخر شهریور ماه به نمایش بگذارند.

این تهیه کننده با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: در حال حاضر فیلمنامه ای با عنوان «تیولا» به معنی عروس دریایی در دست نگارش داریم که یک فیلم کمدی است که درباره قدرت جوانی شهرستانی است که از شهرستان برای مسافرکشی به تهران آمده است و در جریان اتفاقاتی دچار گزیدگی یک عروس دریایی نادر (تیولا) می شود که تغییراتی در قدرت ایجاد می کند.

وی ادامه داد: نویسندگی و کارگردانی این اثر بر عهده رحیم بهبودی فر است و ما پیش بینی می کنیم که در تیرماه برای «تیولا» درخواست پروانه ساخت بدهیم از همین رو اگر موفق به دریافت این مجوز شویم بلافاصله پیش تولید «تیولا» را آغاز می کنیم و یک ماه بعد آن را کلید می زنیم.

کیانی اظهار کرد: تمام سکانس های این فیلم در تهران فیلمبرداری می شود ضمن اینکه ما با ۲ بازیگر مطرح هم مذاکره کرده ایم که هنوز حضور آنها در این فیلم قطعیت پیدا نکرده است.

وی در پایان بیان کرد: قرار است در ماه مبارک رمضان در تئاتر «توبه نمی کنیم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی به ایفای نقش بپردازم که این نمایش در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه می رود.