مواد خوراکی دوستدار سلامت قلب را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، یافته ها نشان می دهد چربی های اُمگا۳ و حبوباتی نظیر لوبیا، عدس و نخود از مواد خوراکی بسیار پرفایده برای قلب هستند. چای و قهوه هم گزینه های خوبی هستند اگرچه باید بدون قند و خامه مصرف شوند. همچنین از مصرف لبنیات پرچرب نیز باید اجتناب شود.

سایر مواد خوراکی مفید برای قلب شامل جلبک دریایی و مواد خوراکی تخمیرشده هستند.

دکتر «اندرو فریمن»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی سلامت قلب در دنور کانادا، در این باره می گوید: «مطالعات نشان می دهد رژیم غذایی گیاهی بدون مواد قندی افزودنی یا غذاهای فرآوری شده، به مراتب برای سلامت قلب مفیدتر هستند.»

وی بر مصرف مواد خوراکی کامل بیش از مکمل های غذایی تاکید دارد. به گفته وی، «مکمل ها تنها یک ماده مغذی تفکیک شده هستند که دارای فواید مواد غذایی طبیعی نیستند.»

محققان در مطالعه فعلی به بررسی تاثیر برخی مواد خوراکی بر سلامت پرداختند. به عنوان مثال آنها دریافتند عدس می تواند موجب کاهش فشارخون، قندخون و کلسترول بد LDL شود.

به همین ترتیب، اسیدهای چرب اُمگا۳ حاصل از ماهی، یا منابع گیاهی آن نظیر دانه کتان و مغزیجات آجیلی می توانند به کاهش ریسک بیماری قلبی کمک کنند.

در مورد لبنیات وضع کمی پیچیده است. شماری از مطالعات نشان می دهند که محصولات لبنی پرچرب که سرشار از چربی اشباع شده هستند، می توانند موجب افزایش کلسترول بد LDL شوند. از سوی دیگر عنوان می شود محصولات لبنی کم چرب و غیرشیرین می توانند گزینه های سالمی باشند.

تیم فریمن دریافته است قهوه و چای موجب افزایش فشارخون یا تحریک ضربان قلب نمی شوند. برخی مطالعات نشان داده اند که افراد قهوه دوست کمتر با ریسک بیماری قلبی روبرو هستند.

تیم تحقیق اجتناب از مصرف دو چیز را توصیه می کند: مواد قندی افزودنی و نوشابه های انرژی زا.

نوشابه های انرژی زا حاوی دوز بالا کافئین و ترکیبات کافئین دار هستند. برخی اسناد و شواهد نشان می دهد که نوشابه های انرژی زا موجب افزایش فشارخون یا افزاش احتمال لختگی خون می شوند.